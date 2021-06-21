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Лікар розповіла про підступну небезпеку абрикос

21 червня 2021, 23:24
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Не можна їсти абрикоси разом з іншими ягодами або фруктами.

Абрикос
Кому не можна їсти абрикоси / pixabay

Ендокринолог і дієтолог Тетяна Бочарова розповіла, скільки абрикосів можна з'їсти в день без шкоди для здоров'я, а також попередила тих, кому краще виключити з літнього раціону абрикоси.

"Не можна вживати абрикоси на голодний шлунок - це може призвести до проблем з травленням, особливо коли діагностовано гастрит (навіть у стадії ремісії), виразка, синдром подразненого кишечника, панкреатит. Якщо у вас загострення перерахованих захворювань, від абрикосів краще відмовитися", — сказав лікар.

За словами Бочарової, навіть у абсолютно здорових людей абрикоси здатні викликати діарею або бродіння, а якщо їх з'їсти більше, ніж слід, буде ефект як від проносного.

Максимум, який організм переробить без шкоди для здоров'я - до 200-300 грамів в день. При цьому потрібно враховувати, що, вживаючи абрикоси в такій кількості, не потрібно їх їсти разом з іншими ягодами або фруктами.

"Сушені абрикоси, або курагу, також не рекомендують тим, у кого проблеми з шлунково-кишковим трактом. У куразі багато цукрів, які в поєднанні з харчовими волокнами викликають метеоризм", — повідомила дієтолог.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що група вчених з Університету Квінсленда (Австралія) в результаті досліджень прийшла до висновку, що міцний сон захищає організм людини від зараження хвороботворними мікроорганізмами, до яких відносяться віруси і бактерії.

До того експерти назвали кілька речей, які перед сном робити не варто.

здоров'я абрикос
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