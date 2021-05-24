Лікар розповіла, з чим не можна пити гарячий чай

Названа небезпека гарячого чаю / goodfon

Лікар-гастроентеролог і дієтолог Яна Васильєва розповіла, яку небезпеку несуть гарячі напої.

Як зазначає фахівець, в першу чергу, гарячі напої повинні бути не гаряче 37 градусів, інакше небезпечно.

Справа в тому, що можна пошкодити слизову стравоходу. І не дивлячись на те, що це буде всього лише мікроопік, але його наслідки можуть бути серйозними. Дослідження показали, що з роками у любителів напоїв гарячіше можуть виникнути серйозні типи раку.

Особливо, за словами лікаря, нашкодити може саме чай. А все тому, що в напої містяться таніни.

"Ці речовини відносяться до дубильних. Поєднання міцного чаю з жирною їжею негативно позначається на функції шлунка", - пояснила Васильєва.

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Крім того, шкідливо запивати гарячим напоєм міцні алкогольні напої, так як етанол обпалює слизову.

Як пояснила гастроентеролог, через чай компоненти алкоголю активніше всмоктуються в кров, завдаючи токсичного удару. Це навантажує серце і судини, атакує нервову систему і атакує печінку.

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