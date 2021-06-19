Лікар розповіла, з якими продуктами небезпечно їсти черешню

Кому не можна їсти черешню, і чим вона небезпечна.
Лікар-ендокринолог і дієтолог Тетяна Бочарова розповіла, з якими продуктами краще не поєднувати черешню.
За словами медика, норма черешні в день - до 200 грамів для здорової дорослої людини, у якої відсутні такі діагнози, як гастрит гострого типу або цукровий діабет.
"Якщо є гастрит, але дуже хочеться з'їсти кілька ягід, не поєднуйте їх з кислими або напівкислими продуктами: малиною, вишнею, виноградом, сливою, яблуками і тим більше цитрусовими", — сказала Тетяна Бочарова.
За словами лікаря, шкідливо поєднання черешні і бобових. Не слід їсти ягоду на десерт після супу з квасолею або горохової каші, пишуть РИА Новости.
Як черешня, так і бобові, окремо можуть провокувати здуття живота, посилене газоутворення. Поєднання цих продуктів підвищує ймовірність проблем з кишечником.
На думку лікаря, не слід їсти черешню відразу після їжі. Краще почекати хоча б 30 хвилин — в цьому випадку ягода позитивно вплине на травну систему.
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