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Лікар розповіла, з якими продуктами небезпечно їсти черешню

19 червня 2021, 00:05
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Кому не можна їсти черешню, і чим вона небезпечна.

Черешня
Кому небезпечна черешня / pixabay

Лікар-ендокринолог і дієтолог Тетяна Бочарова розповіла, з якими продуктами краще не поєднувати черешню.

За словами медика, норма черешні в день - до 200 грамів для здорової дорослої людини, у якої відсутні такі діагнози, як гастрит гострого типу або цукровий діабет.

"Якщо є гастрит, але дуже хочеться з'їсти кілька ягід, не поєднуйте їх з кислими або напівкислими продуктами: малиною, вишнею, виноградом, сливою, яблуками і тим більше цитрусовими", — сказала Тетяна Бочарова.

За словами лікаря, шкідливо поєднання черешні і бобових. Не слід їсти ягоду на десерт після супу з квасолею або горохової каші, пишуть РИА Новости.

Як черешня, так і бобові, окремо можуть провокувати здуття живота, посилене газоутворення. Поєднання цих продуктів підвищує ймовірність проблем з кишечником.

На думку лікаря, не слід їсти черешню відразу після їжі. Краще почекати хоча б 30 хвилин — в цьому випадку ягода позитивно вплине на травну систему.

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здоров'я Черешня
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