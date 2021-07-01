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Лікар розповіла, скільки кроків потрібно робити в день для здоров'я

1 липня 2021, 17:20
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Витратити більше калорій дозволить скандинавська ходьба.

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Скільки потрібно ходити в день / pixabay

Лікар-кардіолог і терапевт Лідія Іонова розповіла, що щодня для правильної роботи всіх систем організму потрібно робити не менше 10 тисяч кроків, протягом тижня бажано проходити не менше 70 тисяч кроків.

Лікар додала, що активна ходьба дозволить людям відчути себе бадьоріше після зими.

"Спочатку тіло пристосоване до того, щоб ходити, рухатися і бути фізично активним. Тому 10 тис. кроків в день - це той мінімум фізичної активності, який важливий для кожної людини. Буває, зручніше вимірювати в тиждень. 70 тис. кроків на тиждень - це відмінна мета, щоб відчувати себе побільше після зими", — сказала фахівець.

Лікар додала, що витратити більше калорій дозволить скандинавська ходьба. Однак в цьому випадку важливо займатися нею правильно.

"Скандинавська ходьба - це інтенсивна ходьба. Палиці повинні бути правильно підібрані по висоті. При такій ходьбі ми витрачаємо більше калорій, тому що включаємо в роботу м'язи рук, спини, грудні м'язи. Для здоров'я скандинавська ходьба дуже хороша, але коли ми ходимо правильно", - пояснила кардіолог.

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Лікар також застерегла людей з надмірною вагою або з проблемними суглобами від занять бігом. За її словами, в цьому випадку набагато безпечніше буде ходьба.

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Як раніше повідомляв Главред, дослідження на людях показує, що найбільш ефективно жир спалюється, якщо ходити у власному темпі.

здоров'я
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