Лікарі знайшли нову приховану ознаку високого рівня холестерину в тілі

Холестерин / Andrew Wiseman / flickr.com

Високий рівень холестерину може привести до серйозних проблем з серцем, але симптоматично холестерин ніяк себе не проявляє. Про непомітний симптом в щиколотці написав портал Daily Express з посиланням на дослідження канадських вчених .

В Університеті Британської Колумбії (UBC) стверджують, що холестерин — ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) — може привести до накопичення "жовтуватих відкладень" в сухожиллях.

"Через біохімічну спорідненість між ЛПНЩ і колагеном, що міститься в сухожиллях, ЛПНЩ виходить з кровотоку і прикріплюється до сухожиль, особливо Ахіллову, стаючи більше і твердіше, викликаючи запалення", — пишуть вчені.

Через це порушується структурна цілісність сухожилля, стають помітними зміни в ньому. Крім того, підвищений холестерин може залежати від віку, ваги або іншого захворювання (наприклад, високого тиску або діабету). Для його зниження потрібно внести зміни в спосіб життя і раціон. Необхідно знизити обсяг насичених жирів, які містяться у вершковому і топленому маслі, салі, жирному м'ясі і сирі.

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Нагадаємо, раніше відомий лікар-дієтолог Оксана Скиталінська нагадала, що високий рівень холестерину в організмі провокує атеросклероз, а відновлювати всі функції потрібно за допомогою правильного харчування і фізичної активності.

Скиталінська стверджує, що кожна людина може продовжити молодість свого організму за допомогою наповнення щоденного меню продуктами, які мають протизапальні властивості.