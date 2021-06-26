Лікарі назвали 5 найкорисніших горіхів

Які горіхи найкорисніші / pixabay

Горіхи - смачні і ситні, підходять для будь-якого типу харчування, а ще їх можна додавати в найрізноманітніші страви або є окремо в якості поживного перекусу.

Всі горіхи - прекрасне джерело корисних ненасичених жирів, клітковини, вітамінів і мінералів. Але все-таки вони відрізняються за складом і своїм найважливішим властивостям.

Так, фахівці назвали 5 найкорисніших горіхів, передає РБК.

Кешью. Улюблений горіх адептів рослинного харчування і веганів, тому що з багатих білком кешью можна приготувати приголомшливий кремовий сир і інші молочні продукти. А ще ці горішки ідеально підходять для страв азіатської кухні: салатів, каррі, смаженої локшини і рису.

У кешью дуже багато міді (більше третини денної норми в жменьці горіхів) — вона забезпечує потужний антиоксидантний захист і допомагає засвоюватися багатьом важливим вітамінам і мінералам. Також в складі багато магнію (зміцнює кістки і нервову систему) і заліза (насичує організм киснем).

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Волоський горіх. Ці горіхи на 65% складаються з жирів, причому суцільно корисних. У них багато незамінної жирної кислоти омега - 3 (більше її тільки в рибі і насінні Чіа), яка знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і запальних процесів.

Волоський горіх не дарма за формою нагадує мозок. Завдяки великій кількості поліфенолів, вітаміну Е і все тієї ж омега - 3 в складі ці горіхи можуть покращувати пам'ять, концентрацію уваги і знижувати тривогу.

Кедр. З кедровими горішками не варто переборщувати — вони досить жирні і калорійні, але зате служать прекрасним завершальним штрихом до салатів, паст, каш та інших страв. Якщо їсти їх регулярно, можна знизити ризик розвитку метаболічного синдрому і серцево-судинних захворювань.

У кедрі багато магнію і фосфору, які зміцнюють кістки, а також цинку — мінералу, який відіграє важливу роль в роботі імунної системи. Нарешті, в кедрі багато вітаміну Е - потужного антиоксиданту, який захищає організм на клітинному рівні.

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Мигдаль. Ідеальні горіхи для тих, хто хоче налагодити роботу травної системи і збалансувати вагу. Мигдаль може покращувати стан мікрофлори і підвищувати зростання корисних біфідо - і лактобактерій. По-друге, в цьому горісі багато — але не дуже - жирів (в основному корисних ненасичених), досить білка і мало цукру.

З мигдалю виходить смачне і поживне молоко, сир і масло. А мигдальна стружка ідеально доповнює десерти і салати з фруктами. Але людям із захворюваннями нирок і жовчного міхура варто їсти мигдальні горіхи з обережністю: в них міститься багато оксалатів, які можуть посилювати патології цих органів.

Бразильський горіх. Ці неймовірно поживні "кремові" горіхи насправді насіння одного з найбільших дерев амазонських тропіків. Вони є найбагатшим джерелом селену (його нестача частіше зустрічається у людей, які дотримуються рослинного харчування) — цей мінерал працює як сильний антиоксидант і підвищує імунітет.

Дослідження підтверджують, що регулярне споживання невеликих порцій бразильського горіха (до 50 грамів) може знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, поліпшити ліпідний обмін і знизити рівень оксидативного стресу (стану, при якому наш організм потихеньку руйнується на клітинному рівні).

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