Лікарі назвали небезпечну звичку, яка призводить до серйозного захворювання

До чого призводить пізній сон на вихідних / pixabay

Здоровій людині для повноцінного відпочинку необхідний восьмигодинний сон, всім відомо, що спати менше дуже шкідливо, так як організм, постійно недосипаючи, не встигає відновлюватися, що призводить до різних захворювань.

Але, як кажуть медики, спати більше восьми годин теж шкідливо, і ось з яких причин.

Чіткий режим дозволяє нашому організму злагоджено функціонувати, але якщо ви в будні дні прокидаєтеся раніше і не спите покладені вісім годин, а у вихідні спите до полудня, то біологічні години збиваються.

У медицині існує навіть спеціальний термін "соціальний джетлаг" - це збій біологічного годинника людини з навколишнім ритмом життя, крім того, звичка довго спати у вихідні свідчить про проблеми зі здоров'ям.

У людей, які сплять 9 годин і більше, а особливо ігнорують режим і у вихідні дозволяють собі відіспатися, підвищується ризик розвитку таких захворювань як:

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цукровий діабет,

ожиріння,

серцево-судинні захворювання,

головний біль,

хронічна втома.

Кожен раз, коли людина змінює режим сну, організму доводиться перебудовуватися, від цього страждають багато життєво важливі органи і системи.

Давно відомо, що багато важливих речовин і гормони в організмі виробляються в певний час, так наприклад, серотонін - гормон щастя - виробляється в період з 23.00 до 1.00, тому дуже важливо не тільки спати належну кількість годин, але і вчасно лягати.

Щоб ваш біологічний цикл не збився, дотримуйтесь чіткого режиму сну і неспання:

лягайте спати не пізніше 23.00,

спіть покладені 8 годин і в будні дні, і у вихідні.

"Це дуже помилкова думка, що недолік сну в будні дні можна заповнити довгим сном у вихідні, доспати не вийде, а ось заробити проблеми зі здоров'ям цілком реально", - відзначають фахівці.

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Якщо ви прокидаєтеся вранці розбитим і втомленим, то частіше посилаєтеся на те, що погано спали або не виспалися, але причина зовсім в іншому. Організм таким чином сигналізує вам про проблеми і збої, тому терміново переглянете свій режим і постарайтеся зрушити його так, щоб і в будні дні, і у вихідні спати належну кількість годин.

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