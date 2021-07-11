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Лікарі назвали небезпечні алкогольні напої, які категорично не можна пити в спеку

11 липня 2021, 22:57
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Спеціаліст вважає коктейлі з м'ятою, мате, лаймом є найшкідливішими в спеку.

алкоголь
Що можна пити в спеку / pixabay

Деякі алкогольні напої можна вживати в спеку, але є напої, які провокують сильне зневоднення, що особливо небезпечно під час літньої спеки.

Як каже лікар-нарколог сухе червоне і біле вино в помірній кількості призводить в тонус кровоносні судини. Найкраще розбавити вино простою водою або мінералкою, і такий напій можна пити в жарку погоду.

"Гарне сухе вино в спеку пити можна, але не більше двох келихів і не на голодний шлунок", - говорить лікар-нарколог Олексій Царев.

Світле легке пиво. Максимальна безпечна доза такого напою - 1 літр (з вмістом до 4% алкоголю) в день. У більшій кількості напій погано діє на підшлункову. Крім того влітку пиво небезпечне тим, що сп'яніння настає не відразу, і людина не може вчасно зупинитися.

Нарколог також не радить пити пиво на пляжі або під відкритим сонцем. Найкраще розслабитися в тіні за обідом, а краще - вечерею.

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Лікар вважає коктейлі з м'ятою, лаймом (на зразок Мохіто) є найшкідливішими в спеку. Можна дозволити собі не більше двох таких келихів.

Які спиртних напоїв краще уникати в спеку

  • Кріплені вина, вермути, лікери - солодкі напої зневоднюють і викликають почуття спраги, а не втамовують його.
  • Горілка, віскі, текіла - міцні напої зневоднюють організм, викликають спочатку розширення, а потім спазми судин.
  • Коньяк - завдяки ферментам, він діє швидше як ліки - сильно розширює судини, викликає посилене потовиділення. На спеці коньяк точно не піде на користь.
  • Шампанське - воно підступне тим, що газоване. Таким алкоголем можна напитися до непристойності навіть не помітивши.
  • Коктейлі з великою кількістю інгредієнтів. Якщо в напої змішано більше двох видів алкоголю, то він дає дуже сильне похмілля і сильно "б'є" по нирках і печінці навіть в малій кількості.

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здоров'я спиртні напої напої
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