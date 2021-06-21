Лікарі назвали продукт, з яким небезпечно поєднувати каву

З чим не можна пити каву / pixabay

Каву люблять багато, проте не всі знають, що її не можна поєднувати з солодким, хоча така комбінація дуже популярна.

Лікар Павло Ісанбаєв пояснив, що це загрожує гіпоглікемією - небезпечним для здоров'я станом.

"Кава містить антинутрієнти - речовини, які перешкоджають засвоєнню мікроелементів, вітамінів з їжі. Таким чином, тонізуючий напій краще вживати між прийомами їжі", — повідомляє Павло Ісанбаєв.

Він зазначив, що каву часто п'ють з солодким: з цукром, десертом. Але солодке і кава не поєднуються.

Напій тимчасово підвищує рівень глюкози в крові. У нормі це призводить до того, що організм повинен глюкозу витратити, і людина відчуває прилив сил, бадьорості. Потім дія кофеїну закінчується, і повертається "нормальний" стан.

Якщо мова йде про каву з солодким, то рівень глюкози підвищується надмірно, а потім різко падає:

Може виникнути гіпоглікемія;

слабкість,

запаморочення,

холодний липкий піт,

сонливість.

"У когось цей стан виражений слабо, у когось сильніше - все залежить від конкретного організму. Метаболізм після кави відрізняється, тому вирішальне значення має мати ваше спостереження за своїм самопочуттям", - говорить медик.

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