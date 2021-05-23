Лікарі назвали найнебезпечніший алкоголь для організму

Який алкоголь найнебезпечніше / pixabay

Лікарі назвали найшкідливіший алкоголь навіть при тому, що вміст спирту у ньому невисокий, в порівнянні з міцними спиртними напоями.

Як відзначають наркологи, найнебезпечнішим для здоров'я алкогольним напоєм є коктейлі в банках і пляшках.

Відзначається, що вся справа у великій кількості барвнику, а також іншої "хімії" у вигляді смакових добавок, які розбавлені спиртом.

Навіть пиво, яке зараз роблять з концентрату, не найкорисніший алкогольний напій.

А ось коктейль з алкоголю і енергетика небезпечний для нашої серцево-судинної системи, викликаючи серйозні проблеми. Зловживання таким напоєм може навіть привести до інфаркту.

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Лікар каже, що найменш небезпечним вважаються алкогольні напої, які отримують шляхом природного бродіння з виноградних соків.

Це червоне сухе вино, фортеця якого не перевищує 9-13%.

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