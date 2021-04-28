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Лікарі назвали найнебезпечніший мед для організму

28 квітня 2021, 23:49
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Медик пояснила, чим небезпечний травневий мед.

Мед
Чим небезпечний травневий мед / pixabay

Мед - невід'ємна частина раціону тих, хто піклується про своє здоров'я. Однак він може бути небезпечний для нашого організму.

Як каже лікар-терапевт Валентина Касьяненко, в травні бджоли можуть виробляти потенційно небезпечний продукт, тому що в його складі можуть бути сліди хімікатів, якими лікують хворих комах.

За словами лікаря, взимку бджоли хворіють, а навесні їх починають лікувати за допомогою різних хімічних препаратів, які "забивають" слинні залози комах.

Бджоли здатні збирати нектар і переробляти його в мед, але разом зі слиною в нього проникають і шкідливі речовини. Саме тому експерт не радить купувати травневий мед, якщо ви на 100% не впевнені в його високій якості.

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"А ще на початку весни бджоли не такі енергійні, як влітку, тому що прокидаються від сплячки. Збираючи пилок, вони не так ретельно фільтрують її від пилкових зерен, яких в травневому меді в 10 разів більше, ніж в будь-якому іншому. Ці частинки впливають на швидку кристалізацію і цукрову структуру меду", - відзначають експерти.

Як каже ендокринолог і кандидат медичних наук Зухра Павлова, вживання великої кількості меду може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

"По-перше, мед - дуже калорійний продукт. По-друге, надлишок фруктози (мед складається переважно з неї) веде до жирового переродження печінки. А також провокує постійний апетит, так як блокує рецептори до гормону лептину, який відповідає за насичення", - написала у своєму Instagram фахівець.

За її словами, сьогодні дуже важко знайти "чесно вироблений мед з чарівними властивостями". Основна проблема - пестициди, через безконтрольне вживання яких гинуть бджоли.

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Спеціаліст попередила, що навіть абсолютно здоровій людині не можна вживати мед щодня в "промислових кількостях", особливо діабетикам.

"Люди, чомусь думають, що їм можна мед. Більш того, на їхню думку, від меду їм може стати краще. Це дуже небезпечна помилка, яка може призвести до коми", — повідомила ендокринолог.

За словами медика, при ангіні можна прополоскати горло і розсмоктати в роті маленьку ложечку меду, тоді буде користь від меду.

Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:

здоров'я мед
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