Лікарі назвали найкорисніший весняний овоч для організму

Цей овоч рекомендується вживати людям з проблемами серцево-судинної і нервової систем.
Медики розповіли, який саме овоч є найкориснішим у весняний період.
Як виявилося, найкориснішим першим весняним овочем є спаржа. Її перші плоди з'являються в середині квітня або початку травня – залежить від погодних умов. А дослідження показують, що цей овоч неймовірно корисний для роботи кишечника.
У спаржі міститься аспарагін, який становить основну цінність цього овоча. Аспарагін допомагає організму вивести всі шкідливі токсини, пише akcenty.com.
Крім того, в спаржі містяться природні пробіотики, які позитивно впливають на життєдіяльність бактерій в кишечнику.
Також в спаржі багато антиоксидантів, які захищають травну систему від негативного впливу.
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Кому спаржа особливо корисна
Цей овоч рекомендується вживати людям з проблемами серцево-судинної і нервової систем, так як в спаржі багато солей калію.
Спаржу рекомендується додати в раціон людям, у яких є проблеми з нирками і тиском.
Найкорисніші - овочі з закритими і твердими наконечниками, в них найбільше вітамінів. Корисні молоді пагони - їх можна їсти в сирому вигляді.
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