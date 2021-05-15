Лікарі назвали найкорисніший весняний овоч для організму

Кому корисна спаржа / pixabay

Медики розповіли, який саме овоч є найкориснішим у весняний період.

Як виявилося, найкориснішим першим весняним овочем є спаржа. Її перші плоди з'являються в середині квітня або початку травня – залежить від погодних умов. А дослідження показують, що цей овоч неймовірно корисний для роботи кишечника.

У спаржі міститься аспарагін, який становить основну цінність цього овоча. Аспарагін допомагає організму вивести всі шкідливі токсини, пише akcenty.com.

Крім того, в спаржі містяться природні пробіотики, які позитивно впливають на життєдіяльність бактерій в кишечнику.

Також в спаржі багато антиоксидантів, які захищають травну систему від негативного впливу.

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Кому спаржа особливо корисна

Цей овоч рекомендується вживати людям з проблемами серцево-судинної і нервової систем, так як в спаржі багато солей калію.

Спаржу рекомендується додати в раціон людям, у яких є проблеми з нирками і тиском.

Найкорисніші - овочі з закритими і твердими наконечниками, в них найбільше вітамінів. Корисні молоді пагони - їх можна їсти в сирому вигляді.

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