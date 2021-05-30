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Лікарі назвали список продуктів, які не можна зберігати в холодильнику

30 травня 2021, 20:33
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Як виявилося, є продукти, які в холодильнику зберігати категорично заборонено.

Холодильник
Які продукти не можна зберігати в холодильнику / pixabay

Медики стверджують, що деякі продукти тримати в холодильнику категорично не можна. На думку фахівців, вони можуть зіпсуватися або втратити свої корисні і смакові якості.

Щоб не помилитися в місці для зберігання, скористайтеся списком, який допоможе вам уберегти своє здоров'я.

Помідор

Під впливом холодного повітря хімічний склад помідорів змінюється і смак стає менш приємним і яскравим. Недозрілі томати найкраще зберігати на підвіконні, а дозрілі плоди – просто на кухні в прохолодному місці.

Цибуля

Цілу і неочищену цибулю не можна зберігати в холодильнику – це може привести до швидкого псування продукту. Крохмаль в цибулі перетворюється в цукор і це призводить до того, що цей корисний овоч стає м'яким і пухким.

Диня

Медики не рекомендують тримати диню в холодильнику, так як холодне повітря сильно може зіпсувати диню. Крім того - в холоді зростання антиоксидантів починає різко сповільнюватися. Бета - каротини і лікопіни – найкорисніші в динях.

Кава

Деякі люди зберігають каву в холодильнику. Однак це прямий шлях до погіршення смакових якостей продукту. У холодильнику не можна зберігати ні мелену каву, ні в зернах, так як є ризик утворення конденсату. Каву потрібно зберігати в коморі або закритій щільно банці в кухонній шафі, пише портал Livestrong.com.

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Картопля

Хімічний склад картоплі змінюється від приміщення в холодне місце. Крохмаль починає перетворюватися в цукор, і продукт стає пухким і неприємним на смак. Зміниться текстура, картопля стане зернистим і навіть небезпечним для тих, кому потрібно стежити за цукром в крові. Розкладання цукрів при низькій температурі може привести до утворення важкої хімічної речовини – акриламіду.

Банан

Банани в холодильнику швидко змінюють колір і стають коричневими. Смак банана не зміниться, але зовнішній вигляд почне відбивати бажання їх їсти.

Хліб

Вважається, що в холодильнику хліб проживе набагато довше. Однак це не так і варто купувати рівно стільки, скільки ви плануєте з'їсти в найближчі день-два. Якщо тримати хліб просто в кімнаті кілька днів, то він почне пліснявіти, в холодильнику цей процес сповільнюється і хліб просто висихає, але втрачає всі свої смакові якості.

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