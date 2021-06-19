Лікарі розповіли, кому не можна їсти помідори та чи рятують вони від раку

Лікарі розповіли про користь помідорів / УНІАН

Помідори - дуже корисні овочі для людини, так як вони багаті вітаміном С, калієм, фолатами і вітаміном К.

Але найбільше вони цінні тим, що є джерелом потужного антиоксиданту-лікопіну, який знижує ризик серцевих захворювань і раку, пише vesti.ua.

Однак для деяких людей томати можуть завдати шкоди організму.

На думку дієтологів, помідори можуть викликати у деяких людей неприємності зі здоров'ям, тому рекомендується обмежити їх вживання. Але для всіх інших овоч дуже корисний і навіть незамінний завдяки унікальній речовині - лікопіну.

Наприклад, у деяких людей томати можуть викликати печію, в такому випадку їх краще виключати взагалі з раціону.

Також люди, які страждають алергією на пилок трав, частіше мають алергію на помідори, виражається вона аналогічно: свербіж у роті, в горлі або набряк рота або горла.

Але для інших помідори корисні. Ці плоди соковиті і солодкі, повні антиоксидантів і можуть допомогти в запобіганні і боротьбі із захворюваннями.

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Як правило, чим червоніше помідор, тим більше в ньому лікопіну. Основна функція лікопіну в людському організмі - антиоксидантна. Зниження окисного стресу уповільнює розвиток атеросклерозу, а також забезпечує захист ДНК, що може запобігати онкогенез.

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