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Лікарі розповіли, яке борошно найкорисніше

3 червня 2021, 23:55
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Часто зустрічається думка, що борошно на правильному харчуванні під забороною. Однак все залежить від різновиду.

Борошно
Яке борошно найкорисніше / goodfon.ru

Борошно знайдеться в кожному будинку. Жодна господиня не може обійтися без борошна, адже його використовують не тільки в випічці, але і для приготування різних страв, соусів, а також при паніровці м'яса або риби.

Але зараз на ринку присутня величезна кількість видів борошна. Експерти розповіли, яке борошно вважається найкориснішим і чому.

Пшеничне борошно

Найпопулярнішим є біле пшеничне борошно вищого сорту, адже саме з нього виходить найсмачніша, пишна і повітряна випічка. Але цей вид борошна складно назвати корисним, адже таке борошно зроблено з крохмалистої частини зерна, і абсолютно не містить корисних речовин: клітковини, харчових волокон і мінеральних солей. Тільки одні вуглеводи.

Як кажуть медики, людям схильним до набору ваги або бажаючим схуднути, не варто їсти здобну випічку. Пшеничне борошно вищого сорту краще замінити пшеничним борошном грубого помелу або цільнозерновий, там міститься більше клітковини і необхідних для організму речовин, правда приготувати з нього пишну випічку не вийде, пише smak.ua.

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Житнє борошно

Друге місце за популярністю займає житнє борошно. Житнє борошно досить цінний продукт. У ньому містяться амінокислоти, клітковина, вітаміни А, В, Е, марганець і цинк. А ще, в борошні в два рази більше магнію і калію, ніж в пшеничному борошні, і на 30% більше заліза.

Вживання хліба з житнього борошна сприяє хорошому травленню і очищає організм від токсинів.

Гречане борошно

Вживання в їжу гречаного борошна допоможе нормалізувати цукор в крові. Тому при схильності до діабету рекомендується додавати гречане борошно в щоденне меню. З ним не так просто працювати, як, наприклад, з пшеничним борошном, але користь, отримана від цього сорту борошна, перевершить всі очікування.

Гречане борошно допоможе швидше схуднути і налагодити обмін речовин.

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Кукурудзяне борошно

Кукурудзяне борошно активізує перистальтику кишечника, покращує відтік жовчі і зміцнює серцево-судинну систему. Воно містить білок, вітаміни А, В і Е, а також залізо, калій, магній і фосфор - такий склад дуже корисний для здоров'я.

Випічка з кукурудзяного борошна досить смачна, але по пишності вироби не зрівняються з випічкою з пшеничного борошна.

Лляне борошно

Цей вид борошна корисний при проблемах травлення. Важливий момент - страви з лляного борошна містять у багато разів більше калію, ніж будь-які інші доступні джерела. Лляне борошно необхідно включати в раціон тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями.

Рисове борошно

При виготовленні цього борошна рисові зерна очищають від лушпиння, залишаючи всю користь продукту. У такому рисі не міститься глютен. Тому рисове борошно широко застосовується у виробництві безглютенового харчування, яке необхідно людям з непереносимістю глютену, а також для дитячого харчування. Вона легко засвоюється організмом і за вмістом білка і крохмалю займає лідируюче положення серед інших видів злакового борошна. У ньому також багато мінералів: натрій, калій, магній і т.д., і містяться вітаміни групи "В".

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