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Лікарі розповіли про підступну небезпеку черешні

6 червня 2021, 19:10
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Черешню не слід їсти відразу після прийому їжі, щоб уникнути газоутворення і нетравлення шлунка.

Черешня
Кому не можна їсти черешню / goodfon.ru

Сезон черешні в Україні під загрозою зриву, через нестабільну погоду. Але, незважаючи на високу ціну багато балують себе соковитим ласощами, не замислюючись, що крім вітамінної користі, продукт може бути шкідливим і навіть небезпечним.

Як кажуть медики, повністю відмовитися від черешні потрібно діабетикам, а також людям з преддіабетом, підвищеним цукром в крові.

Також не можна їсти яскраво забарвлену ягоду алергікам.

Вживання великої кількості черешні за раз (більше 300-400 грам) може привести до здуття живота, газоутворення, діареї.

Якщо ви стежите за фігурою, кількість ягід варто обмежити через високий вміст в ній цукру.

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З обережністю потрібно давати черешню маленьким дітям. Дієтологи кажуть, що у дітей, особливо в маленькому віці, в силу незрілості ферментативної функції підшлункової залози можуть бути висипання. Додайте в раціон дитини кілька ягід і простежте за реакцією організму.

Скільки можна з'їсти ягід черешні

Черешню не слід їсти відразу після прийому їжі, щоб уникнути газоутворення і нетравлення шлунка. Не варто їсти відразу багато черешні, це може привести до діареї.

Купувати черешню фахівці рекомендують на великих ринках, де проводиться регулярний лабораторний контроль якості ягід.

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При цьому найсмачніші і корисні ягоди доступні тільки в розпал сезону - з кінця червня по середину липня. Рання черешня менш корисна.

Мити ягоду краще холодною водою. А зберігати її потрібно в холодильнику в паперовому пакеті або пластикової ємності.

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медики Черешня
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