Лікарі розповіли про підступну небезпеку черешні

Кому не можна їсти черешню / goodfon.ru

Сезон черешні в Україні під загрозою зриву, через нестабільну погоду. Але, незважаючи на високу ціну багато балують себе соковитим ласощами, не замислюючись, що крім вітамінної користі, продукт може бути шкідливим і навіть небезпечним.

Як кажуть медики, повністю відмовитися від черешні потрібно діабетикам, а також людям з преддіабетом, підвищеним цукром в крові.

Також не можна їсти яскраво забарвлену ягоду алергікам.

Вживання великої кількості черешні за раз (більше 300-400 грам) може привести до здуття живота, газоутворення, діареї.

Якщо ви стежите за фігурою, кількість ягід варто обмежити через високий вміст в ній цукру.

читайте такожЯк правильно мити полуницю: три секретних способи

З обережністю потрібно давати черешню маленьким дітям. Дієтологи кажуть, що у дітей, особливо в маленькому віці, в силу незрілості ферментативної функції підшлункової залози можуть бути висипання. Додайте в раціон дитини кілька ягід і простежте за реакцією організму.

Скільки можна з'їсти ягід черешні

Черешню не слід їсти відразу після прийому їжі, щоб уникнути газоутворення і нетравлення шлунка. Не варто їсти відразу багато черешні, це може привести до діареї.

Купувати черешню фахівці рекомендують на великих ринках, де проводиться регулярний лабораторний контроль якості ягід.

читайте такожУкраїнці можуть запросто залишитися без черешні: агроном назвала причину

При цьому найсмачніші і корисні ягоди доступні тільки в розпал сезону - з кінця червня по середину липня. Рання черешня менш корисна.

Мити ягоду краще холодною водою. А зберігати її потрібно в холодильнику в паперовому пакеті або пластикової ємності.

Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:

Вчені знайшли незвичайний зв'язок між кавою, чаєм і діабетом.

Експерт розповіла, що бадьорить тіло краще кави.

Медики назвали дієві методи, дотримання яких дозволяє людині швидше заснути. Як кажуть сомнологи​, перед сном категорично не варто читати новини.