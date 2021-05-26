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Лікарі розповіли про підступну небезпеку молодої картоплі

26 травня 2021, 23:57
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Лікарі кажуть, що шкода від надлишку нітратів в молодій картоплі переважить всі її переваги.

Картопля
Молода картопля небезпечна для організму / pixabay

Вже зараз з приходом тепла в Україну можна знайти на прилавках магазинів і на ринках молоду картоплю. Молоду картоплю люблять багато, але лікарі попереджають, що така картопля корисна не для всіх, а деяким і зовсім протипоказана.

В першу чергу, в молодій картоплі може бути багато нітратів, так як її вирощують в прискореному темпі, щоб встигнути в сезон.

Найбільше небезпечної речовини в шкірці картоплі. Але одночасно саме шкірка містить максимальну кількість корисних речовин. Якщо ви впевнені у виробнику, а можливо самі виростили овоч на городі, то не зскрібайте шкірку занадто ретельно, а краще - готуйте прямо в ній.

А ось куплений на ринку овоч краще замочити в холодній воді на півгодини. Такий спосіб допоможе зменшити кількість шкідливих речовин на чверть.

Кому не можна їсти молоду картоплю

Не рекомендується зловживати картоплею хворим з серйозними формами діабету, а також дітям, вагітним і годуючим жінкам.

Лікарі кажуть, що шкода від надлишку нітратів в молодому коренеплоді переважить всі його переваги.

Але все ж молода картопля багата окремими мікроелементами, особливо вітаміном С, - з'їдена з шкіркою ода середня картопляна бульба вагою в 150 г забезпечує близько половини добової потреби у вітаміні С для дорослих (100 мг).

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Крім того, картопля є хорошим джерелом вітамінів В1, В3, В6 і мінералів, таких як залізо, калій, фосфор і магній, містить фолат, пантотенову кислоту і рибофлавін.

Картопля також містить харчові антиоксиданти, які відіграють важливу роль у профілактиці захворювань, пов'язаних зі старінням.

Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:

здоров'я картопля
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