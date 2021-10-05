Викликає лихоманку: вчені виявили новий невідомий вірус

Вірус виявили в 2019 році / pixabay

Японські вчені знайшли раніше невідомий вірус, який може передаватися людям через укуси кліщів і викликати лихоманку. Вперше такий вірус виявили в 2019 році.

Як йдеться у пресрелізі університету Хоккайдо, вірус отримав назву Йезо.

Так, вірус був виявлений в 2019 році, коли 41-річний чоловік був госпіталізований з лихоманкою і болем в ногах після укусу кліща під час прогулянки по лісі.

Другий випадок з аналогічними симптомами був зареєстрований в 2020 році. Тести показали, що пацієнт не був інфікований будь-якими відомими вірусами, які переносяться кліщами в цьому регіоні. Тому випадки характеризувалися лихоманкою і зниженням кількості тромбоцитів і лейкоцитів в крові.

Генетичний аналіз вірусів, виділених із зразків крові двох пацієнтів, виявив новий тип ортонаіровіруса (клас найровірусів), який містить такі патогени, як вірус геморагічної лихоманки Крим-Конго.

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Крім того, фахівці виявили зразки крові ще кількох пацієнтів, у яких з 2014 року спостерігалися схожі симптоми після укусів кліщів.

Які наслідки вірусу

Як розповів вірусолог Кейта Мацуно, в Японії новим вірусом заразилися семеро людей. Однак, смертельних випадків досі не підтверджено.

У деяких хворих виявляли порушення функцій печінки. Також вчені Університету Хоккайдо перевірили зразки крові диких тварин, у тому числі оленів і єнотів. Результати показали наявність у них антитіл до нового вірусу.

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Як раніше писали, вчені припустили, що частина населення планети може бути несприйнятливою до COVID-19 через генетичні особливості.