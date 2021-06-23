"Вибухівка" у крові: медик пояснив, чому виникає постковідний синдром

Люди, які перенесли коронавірус, схильні звинувачувати його у всіх наступних проблемах зі здоров'ям / Reuters

Причиною постковідного синдрому є лімфоцити, які активізуються коронавірусом. Вони розносять з кров'ю по всьому організму не вірус, а свій активований стан. Під впливом вірусу такі лейкоцити перетворюються на "вибухівку". Наслідки залежать від того, де саме "вибухне ця бомба".

"Коронавірус сидить в легенях, а страждають всі органи. Це можна пов'язати з активністю клітин крові. Вони постійно циркулюють, отримують певну інформацію від вірусу, активуються в легенях, а потім у своєму підвищеному активному стані розносяться та завдають зло тим органам і тканинам, в які вони потрапляють прямо з нашою кров'ю", – пояснив завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАНУ, доктор медичних наук Віктор Досенко, передає Obozrevatel.

Медична наука визначила ці клітини: "Це нейтрофільні гранулоцити. Тобто лейкоцити. 70% і більше лейкоцитів - це ті ж нейтрофіли".

Досенко додав, що часто люди, які перенесли коронавірус, схильні звинувачувати його у всіх проблемах зі здоров'ям, що виникають потім.

"Якщо людина перехворіла на коронавірус і помічає погіршення стану, найімовірніше, вона зв'яже це з COVID-19. Причини того, що відбулося погіршення, можуть бути не пов'язані з коронавірусом, але люди в основному будуть пов'язувати. У цьому повинен розібратися лікар", - сказав він.

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