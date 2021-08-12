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Навіщо вакцинуватися від COVID-19: лікар назвав головну причину

12 серпня 2021, 00:51

Вакцини не можуть бути абсолютно безпечними - завжди є рідкісні ускладнення, а також смерті. Однак, вакцинація має і величезні плюси.

Вакцинація
Інфекціоніст розкрив головну суть вакцинації від COVID-19 / Фото УНІАН

Багато українців скептично ставляться до вакцинації від коронавірусу. Як пояснив стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов, пропаганда вакцинації спіткнулася і падає через те, що раніше стверджували, що щеплення не дозволить захворіти на COVID-19.

Але наукові сумніви підтвердилися: вакцинація не виключає можливості підчепити коронавірус.

"Вакцинація не захищає від зараження повністю - вона лише знижує тяжкість перебігу хвороби і зменшує ризик померти", - сказав Арістов Главреду.

Він додав, що вакцини не можуть бути абсолютно безпечними - завжди є рідкісні ускладнення, а також смерті. Однак, вакцинація допомагає зберегти життя і зменшити кількість непрацездатних громадян через постковідний синдром.

Як повідомляв Главред, днями в Україні зафіксували смерть після вакцинації препаратом американської компанії Moderna.

Відомо, що 1 серпня мешканка Києва повернулася з відпочинку в Туреччині, а 5-го числа вакцинувалася першою дозою вакцини Moderna. Як розповів голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, того ж дня жінка відчула перші симптоми хвороби. Вже через чотири дні, 9 серпня, жінка була госпіталізована в інфекційне відділення, а 10 серпня вранці померла.

За словами Кравченка, вакцина Moderna не зареєстрована в Україні, немає методів контролю якості та затвердженої інструкції на доступній в нашій країні мові, тому можуть виникнути складнощі з розслідування інциденту.

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