З якими продуктами не можна поєднувати банани - експерт

З якими продуктами не можна поєднувати банани / 1zoom.ru

Які продукти не можна поєднувати один з одним, пояснив фахівець зі зниження ваги клініки "Борменталь" у Челябінську Павло Ісанбаєв. Зокрема, він пояснив, з чим сумісний банан, а з чим – ні.

Найчастіше ми купуємо або перестиглі, або недостиглі банани. І перші, і другі мають свої протипоказання, пояснив експерт у коментарі РИА Новости.

Нестиглі банани не рекомендується вживати тим:

хто погано перетравлює клітковину;

у кого проблеми з кишечником;

якщо є проблеми з жовчним міхуром або підшлунковою залозою.

"У цьому випадку недостиглі банани приведуть до здуття кишечника", – попередив Ісанбаєв.

Також не варто поєднувати такі банани з іншими джерелами клітковини.

"Наприклад, якщо ви робите фруктовий салат, не додавайте до нестиглих бананів яблука і, тим більше, овочі, оскільки вони посилять ефект здуття", — підкреслив фахівець.

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Переспілі банани містять багато цукру. Тому додаткові джерела вуглеводів тут будуть зайвими.

"Таким чином популярні бананово-шоколадні десерти не рекомендується їсти людям зі схильністю до підвищення рівня глюкози в крові", - пояснив Ісанбаєв.

Раніше лікар розповіла, які банани найкорисніші. За словами дієтолога, як у зелених, так і перезрілих бананах є неймовірна користь.

Також були озвучені 5 науково-доведених переваг банана для здоров'я. Банан є важливим джерелом B6 і клітковини, які відіграють життєво важливу роль у важливих функціях організму.