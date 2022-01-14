Убивает холестерин: ученые назвали напиток для здоровья сосудов

Назван напиток, который снижает уровень холестерина / depositphotos.com/

Повышенный уровень холестерина может оказывать губительное воздействие на организм. Ученые назвали напиток, который поможет привести показатели вещества в норму.

Понизить уровень "плохого" холестерина могут продукты, богатые антиоксидантами. И одним из таких является клюквенный сок без сахара. Об этом пишет издание EatThis.

Ученые пришли к выводу, что одним из самых лучших напитков для людей с повышенным уровнем холестерина является клюквенный сок. Регулярное употребление напитка помогает бороться с липопротеидами низкой плотности – "плохим" холестерином и повышать уровень хорошего, соблюдая правильный баланс.

Ученые подчеркивают, что важно обращать внимание на состав клюквенного сока. Главное условие – он не должен содержать сахара и быть полностью натуральным. Сок с содержанием сахара наоборот повышает уровень холестерина и сводит всю пользу на нет. Натуральный напиток поможет нормализировать уровень сахара и холестерина в крови, укрепить сосуды и препятствовать образованию тромбов.

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Исследователи напоминают, что борьба за здоровые сосуды должна быть комплексной. Это и нормализация питания, отказ от вредных привычек: курения и употребления алкогольных напитков.

Напомним, ранее ученые рассказали, что нужно есть для нормального уровня холестерина в теле.

Также мы писали о том, как распознать повышенный уровень холестерина в крови. Ученые определили опасные симптомы.

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