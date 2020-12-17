Учащенное сердцебиение: когда обращаться к врачу

Если ваше сердце бьется очень быстро, возможно, вам нужно проверить его. / Вести.Медицина

Учащенное сердцебиение может быть ошеломляющим и пугающим, особенно если для вас это необычное ощущение. Если ваше сердце бьется очень быстро, возможно, вам нужно проверить его.

Express.co.uk побеседовал с доктором Манавом Бхушаном, чтобы узнать, что означает учащенное сердцебиение.

Почему мое сердце так быстро бьется?

Не паникуйте, учащенное сердцебиение при определенных обстоятельствах - это нормально.

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Бхушан сказал: "У человека может быть высокий пульс по ряду причин. Частота сердечных сокращений увеличивается в результате упражнений с высокой интенсивностью, высокой температуры или влажности, обезвоживания или даже приема кофеина".

Когда вы спите или отдыхаете, частота сердечных сокращений намного ниже.

Что такое учащенное сердцебиение?

Усердцебиение определяется вашей частотой пульса. Частота сердечных сокращений измеряется путем измерения вашего пульса и подсчета количества ударов вашего сердца в минуту.

Когда ваше сердце перекачивает кровь по вашему телу, вы можете чувствовать ее пульсацию в кровеносных сосудах у поверхности кожи.

Легче всего проверить пульс на запястье, шее или плече. Чтобы определить частоту пульса в состоянии покоя, вам необходимо отдохнуть не менее 5 минут, прежде чем проверять пульс.

У большинства взрослых частота пульса в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту, что считается нормальным.

Если вы считаете, что ваш пульс постоянно превышает 120 ударов в минуту или ниже 40 ударов в минуту, вам следует обратиться к терапевту.

Однако это не обязательно плохо, так как это может означать, что для вас это нормально. Хотя проверка частоты пульса дает вам хорошее представление о том, как быстро бьется ваше сердце, это может быть не лучшим показателем.

Бхушан сказал: "Частота сердечных сокращений может быть мерой уровня ваших усилий, поскольку на нее влияет множество других факторов. Однако на самом деле оказывается, что ваша частота дыхания является гораздо лучшим показателем ваших усилий, чем частота сердечных сокращений".

Доктор Бхушан рекомендовал вместо этого сделать электрокардиограмму (ЭКГ).

Он сказал: "ЭКГ - это простой тест, который можно использовать для проверки сердечного ритма и электрической активности. Датчики, прикрепленные к коже, используются для обнаружения электрических сигналов, производимых вашим сердцем каждый раз, когда оно бьется".

Опасен ли высокий пульс?

По словам доктора Бхушана, хотя быстрое сердцебиение обычно безвредно, поскольку является естественной реакцией на физическую нагрузку или повышение температуры или влажности, оно может указывать на что-то серьезное, если оно также сопровождается аномальными изменениями в вашей ЭКГ.

Он объяснил: "ЧСС должна быть выше нормальной, если она сопровождается другими симптомами, такими как дискомфорт в груди, учащенное сердцебиение или головокружение.

"Лучший способ определить, указывает ли высокий ЧСС на что-либо серьезное, - это получить быстрое сканирование ЭКГ или непрерывную запись ЭКГ, которая может сказать вам, нормальное электрическое функционирование вашего сердца или нет", - добавляет он.