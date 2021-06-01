Ученые Гарварда назвали лучшие упражнения для костей

Баланс и координация могут означать большую разницу между падением - и переломом / Pixabay

Определенные виды упражнений могут увеличить мышечную массу, что, в свою очередь, увеличивает силу, мышечный контроль, баланс и координацию.

Хороший баланс и координация могут означать большую разницу между падением - и переломом - и удержанием на ногах.

По информации Harvard Health, убедительные доказательства показывают, что регулярная физическая активность может снизить количество падений почти на треть у пожилых людей с высоким риском падений.

Все упражнения на укрепление костей имеют один или несколько из следующих атрибутов:

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Они оказывают сопротивление. В этих формах упражнений вы бросаете вызов своим мышцам, работая против какого-либо типа сопротивления, такого как гантели, резинки или даже собственный вес. Упражнения с отягощениями, в том числе классические силовые тренировки, основаны на сокращении мышц, которые тянут кости, чтобы стимулировать их набрать массу.

Они несущие. Упражнение с отягощением - это любой вид деятельности, такой как бег, ходьба, танцы, походы, подъем по лестнице или игра в теннис, гольф или баскетбол, при котором вы несете вес своего тела и работаете против силы тяжести.

Это контрастирует с занятиями без нагрузки, такими как плавание или езда на велосипеде, когда вода или велосипед поддерживает вес вашего тела. Сила, которую вы прикладываете для противодействия гравитации при выполнении упражнений с отягощениями, стимулирует кости становиться сильнее.

Они оказывают влияние. Когда вы приземляетесь в прыжке или ударяете по земле с каждым шагом во время бега, вы увеличиваете весовой эффект силы тяжести. Вот почему упражнения с более высокой нагрузкой обычно оказывают более выраженное влияние на кости, чем упражнения с меньшей нагрузкой.

Они быстрее. Удар может быть увеличен еще больше по мере увеличения вашей скорости. Например, бег трусцой или аэробика в быстром темпе укрепят кости больше, чем неторопливая прогулка или медленная гимнастика.

Они связаны с внезапной сменой направления. Смена направления во время движения также приносит пользу костям. Когда исследователи проанализировали прочность костей в бедрах у различных спортсменов, они обнаружили, что те, кто занимался такими видами спорта, как футбол и сквош, которые предполагают быстрые повороты и действия типа "старт-стоп", обладали силой костей, аналогичной тем, кто занимался высокой ударной нагрузкой.

Они помогают улучшить ваш баланс. Упражнения, направленные на достижение равновесия, могут быть не самыми лучшими для наращивания костей, но они помогут вам не упасть, поэтому они также выполняют функцию защиты костей.