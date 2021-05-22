Ученые из Китая сделали прогноз о новой мировой пандемии

Новый вариант птичьего гриппа обнаружен в 46 странах / Reuters

История штамма вируса птичьего гриппа H5N8 и его состав позволяют предположить, что в мире может возникнуть еще одна пандемия. Новую вариацию вируса выявили в 46 странах, он может быть опасен не только для птиц, но и для людей. Впервые штамм обнаружили у утки из Китая в 2010 году. Однако позже вирус нашли у домашних животных, а также диких птиц из Южной Кореи, Японии, Индии, России, Монголии, США и в некоторых регионах Европы. Вирус распространяется стремительно – перекрестные инфекции были обнаружены у 7 сельскохозяйственных работников в РФ.

"К 2020 году вспышки заболевания наблюдались в 46 странах. Ши и Гао отмечают, что эта история свидетельствует о том, что вирус способен распространяться очень быстро. Еще более тревожным было сообщение о перекрестных инфекциях у семи российских сельскохозяйственных рабочих в декабре прошлого года", - утверждают ученые Вэйфэн Ши и Джордж Гао в своей публикации на портале Medical Xpress.

Причем, как утверждают ученые, у заразившихся людей не было признаков и симптомов того, что вирус мог передаваться от человека к человеку. Однако если это произошло, то вирусу не нужно много времени, чтобы пройти адаптацию к другим людям.Читайте такжеУкраинцев предупредили о новом ударе коронавируса-мутанта: кто под угрозой

Впрочем, в России утверждают, что прототип вакцины от H5N8 уже создан. И если будет поставлена задача производить препарат, то она будет реализована.

"Если мы говорим о том варианте H5N8, который впервые инфицировал человека в марте, методами обратной генетики нами был получен вакцинный штамм против данного вируса H5N8 и в дальнейшем, если такая задача будет поставлена, то это уже будет производство с целью получить вакцину, используя существующие производственные мощности и данный вакцинный штамм", - подчеркнул генеральный директор ГНЦ Вектор Ринат Максютов.

Новая мировая пандемия