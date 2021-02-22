Ученые из Японии назвали сок, который снижает артериальное давление

Определенные продукты могут снизить кровяное давление как сразу, так и в долгосрочной перспективе. / myfitness.pl

Изменение диеты позволяет значительно снизить артериальное давление. Исследования показали, что определенные продукты могут снизить кровяное давление как сразу, так и в долгосрочной перспективе.

Все больше данных свидетельствует о том, что употребление одного стакана томатного сока в день может способствовать здоровью сердца и понижать кровяное давление, сообщает Express.co.uk.

В исследовании, опубликованном в онлайн-библиотеке Wiley, был дополнительно проанализирован несоленый томатный сок и то, как он может помочь улучшить кровяное давление, снизить уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Японии.

В исследовании отмечалось: "В этом исследовании приняли участие четыреста восемьдесят один местный житель Курияма, Япония. В течение года исследования им давали столько несоленого томатного сока, сколько они хотели".

Исследование показало, что потребление несоленого томатного сока улучшает систолическое и диастолическое АД и уровень ХС-ЛПНП в сыворотке у местных жителей Японии, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эксперты высказали осторожность в отношении полученных результатов.

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Виктория Тейлор, старший диетолог British Heart Foundation, сказала, что необходимы дополнительные исследования, чтобы точно представить пользу для здоровья от томатного сока.

В исследовании также не рассматривается, что еще ели участники или ели ли они помидоры в других формах, и не принимаются во внимание факторы образа жизни, которые могли повлиять на их кровяное давление и уровень холестерина. В 100 граммах помидоров содержится 237 мг калия.

Калий помогает нейтрализовать вредное воздействие натрия.

Людям с высоким кровяным давлением часто рекомендуют сократить потребление соли / натрия, поскольку избыток натрия нарушает водный баланс в организме, что может оказывать давление на кровеносные сосуды.

Помидоры также обладают мочегонными свойствами, благодаря которым избыток натрия выводится с мочой.

Напитки, которых следует избегать

Кофеин, содержащийся в кофе, чае, коле и энергетических напитках, может вызвать кратковременные скачки артериального давления.

Фактически, исследование показало, что употребление до двух чашек крепкого кофе может повысить как систолического, так и диастолического артериальное давление на три часа после употребления.

Эти данные не предполагают, что кофе увеличивает кровяное давление или риск сердечно-сосудистых заболеваний в долгосрочной перспективе.

Алкоголь

Употребление умеренного количества красного вина может иметь некоторую пользу для здоровья, но большее количество алкоголя может вызвать резкое повышение артериального давления.

Употребление алкоголя в больших количествах также увеличивает риск сердечной недостаточности, инсульта, рака и ожирения.

Употребление более трех напитков за один присест временно повышает кровяное давление, но повторное запойное употребление алкоголя может привести к его долговременному повышению.