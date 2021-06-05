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Ученые изобрели еще один способ продлить молодость организма

5 июня 2021, 03:02

Объединенная команда ученых из Израиля и США после долгих исследований сумела изобрести новый метод, с помощью которого можно продлевать молодость

Птичка
Ученые изобрели еще один способ продлить молодость организма / Izalete Tavares / flickr

Есть новый метод продлевать жизнь мышей на 23%. Израильские ученые уверены, что он может сработать на людях, сообщает портал The Times Of Israel.

Команда специалистов из израильского Университета имени Бар-Илана и Национального института здравоохранения США выявили белок SIRT6, повышение уровня которого увеличило продолжительность жизни мышей и даже укрепило их устойчивость к онкологии,

"Изменение ожидаемой продолжительности жизни оказалось значительным, если учесть, что эквивалентный скачок ожидаемой продолжительности жизни человека привел бы к тому, что мы жили бы в среднем почти до 120 лет", — отметил профессор Хаим Коэн.

Как говорят ученые, запас белка SIRT6 с возрастом уменьшается. Увеличение белка позитивно отражается на продолжительности жизни, молодости и устойчивости к раку у мышей, написали ученые в журнале Nature Communications.

. В сотрудничестве с профессором Рафаэлем де Кабо (Rafael de Cabo) из Национального института здравоохранения США Коэн довел метод до выявления скачка ожидаемой продолжительности жизни и среди самцов, и среди самок мышей. Причем самцы жили на 30 процентов дольше, чем самцы из контрольной группы, а самки — на 15% дольше.

"Это открытие показывает, что SIRT6 контролирует скорость здорового старения. То есть повышение его активности потенциально может замедлить старение", — подытожил Коэн.

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Как продлить молодость - что ранее сообщалось:

Диетолог перечислила способы сохранения долгой молодости. В первую очередь, утверждает медик, в рационе должны преобладать противовоспалительные продукты.

Как прожить дольше: названо смузи, продлевающий жизнь и молодость. Приготовить смузи невероятно просто.

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