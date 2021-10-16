Ученые изобрели лекарство от поздних стадий рака: препарат уничтожил множественные опухоли

Ученые нашли лекарство от поздних стадий рака / Reuters

Британские ученые из Лондонского института исследований рака провели испытания нового лекарства, которое ранее уничтожило неизлечимые опухоли, пишет The Guardian.

Речь идет о двух иммунотерапевтических препаратах, которые уменьшили опухоли шеи и головы у пациентов с поздними стадиями рака.

Отмечается, что некоторые из онкобольных практически выздоровели, а в целом участники эксперимента прожили на три месяца дольше, чем при лечении традиционной химиотерапией,

Участник исследования Барри Амброуз узнал о страшном диагнозе рака горла, который уже поразил легкие. Однако новое лечение полностью избавило его от опухоли за восемь недель, а последующая химиотерапия и операция уничтожили рак в легких.

При этом, Амброуз радуется, что у него практически не было побочных эффектов и он жил полноценной жизнью.

Вместе с этим, клинические испытания третьей фазы не увенчались успехом, поэтому ученые продолжают работать над ним.

Как ранее писал Главред, рак легких более известен своими респираторными симптомами, варьирующимися от постоянного кашля до болей в груди. Но, согласно описанию случая, были случаи обнаружения метастазов в стопе, которые проявлялись болью в пятке. Если боль не проходит, обратитесь к терапевту или медицинскому работнику.