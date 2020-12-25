Ученые нашли необычную связь между пивом и парацетамолом / УНИАН

Коллектив ученых из Лондона закончила исследование по поводу того, что общего у парацетамола и пива (если их рассматривать как средство от мигрени).

Об этом сообщает портал Med-heal. По словам ученых, они привлекли исследование 400 волонтеров. Всем людям провели 13 диагностических манипуляций и девять тестов, которые позволили определить уровень их болевого порога. Проанализировав полученные данные, авторы эксперимента смогли установить, что небольшие порции пива способны снижать уровень головной боли почти на полтора балла.

Однако таблетка парацетамола показала более высокую эффективность, чем пиво. Для того, чтобы достичь такого же результата, волонтерам нужно было выпить полтора литра напитка.

Далее - авторы эксперимента приняли решение глубже изучить механизм обезболивающего эффекта пива в случае приступа мигрени.

Любопытно, что врачи отнеслись к эксперименту достаточно скептически, ведь пиво — алкогольный напиток, которым лечиться неправильно. Кроме того, избавление от головной боли даже при помощи парацетамола либо других таблеток может сыграть плохую шутку. Поскольку за мигренью может стоять серьезная болезнь. К примеру, проблемы с сосудами и новообразования в головном мозге.

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