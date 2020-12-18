Ученые нашли новую причину распространенного вида рака / УНИАН

В 25% случаев рак легких развивается у людей, которые никогда в жизни не курили сигареты с табаком.

Об этом сообщает портал BMJ со ссылкой на новое исследование западных ученых по главе с доктором Дэвидом С. Кристиани. Исследователи утверждают, что возникновение рака легких может зависеть от того, какие микробы живут в полости рта человека (и их количества).

Эксперты уверены в том, что бактерии могут попадать из полости рта в бронхи. И этот фактор тоже немаловажен в развитии болезней легких.

Результаты исследования показали, что в микробиоме людей с онкологией и здоровых людей есть серьезные отличия. Чем больше у людей было различных бактерий во рту, тем ниже был риск развития рака легких.

При большом количестве определенных микроорганизмов из семейств бактероидов и спирохет вероятность появления опухоли уменьшалась. Эксперты полагают, что бактерии могут провоцировать рак легких ‒ постоянно вызывая хроническое воспаление и изменения в ДНК.

Кроме того, говорят ученые, среди других факторов, которые влияют на рак легких у некурящих, выделяется пассивное курение, воздействие газа радона, загрязнение воздуха и семейную предрасположенность.

Читайте такжеРак легких: какие повседневные пары вызывают смертельную болезнь

Профилактика онкологии - что было ранее: