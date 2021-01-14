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Ученые нашли новую причину возникновения анорексии

14 января 2021, 03:01
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Выяснилось, что у очень распространенной болезни, анорексии, есть четкая физиологическая причина.

Анорексия
Ученые нашли новую причину возникновения анорексии / Reuters

Вероятность развития анорексии зависит не только от психологических факторов, но и от того, какие вещества есть в микрофлоре кишечника. Об этом утверждают результаты исследования британских ученых, которые были опубликованы в научном журнале Frontiers in Psychiatry.

"В предварительно очищенный от бактерий кишечник мышей мы пересадили микрофлору человека с анорексией. В результате грызуны начали гораздо медленнее набирать вес, стали более тревожными и импульсивными. С мышами, которым пересаживали микрофлору здоровых людей, такого не произошло. Это говорит о том, что изменения в микрофлоре могут вызывать часть симптомов анорексии у ее носителей", – заявила один из руководителей проекта, биолог из Оксфордского университета (Великобритания) доктор Ана Генчулеску.

Она еще раз напомнила, что анорексия – расстройство пищевого поведения, при котором человек теряет нормальный аппетит. Согласно свежим данным Всемирной организации здравоохранения, чаще всего от анорексии и похожей на нее булимии страдают женщины.

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Напомним, ранее сообщал:

  • Американские ученые провели исследование и выяснили, что для человека из-за дефицита в организме витамина D возрастает риск "подцепить" Covid-19.
  • По данным исследователей, витамин D может помочь уменьшить распространение коронавируса.

здоровье анорексия мыши
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