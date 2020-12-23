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Ученые нашли новые эффективные антибиотики

23 декабря 2020, 21:28
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Использование иммунной системы одновременно с действием антибиотика затрудняет развитие устойчивости у бактерий.

Антибиотики
Ученые нашли новые эффективные антибиотики / УНИАН

Ученым удалось открыть новый класс антибиотиков, которые сочетают прямое уничтожение всех устойчивых к лекарствам бактерий с одновременным иммунным ответом для борьбы с их резистентностью к противомикробным препаратам.

Результаты ученых The Wistar Institute были опубликованы в журнале Nature. Целью ученых был поиск молекул, которые могут убить трудно поддающиеся лечению инфекции, одновременно усиливая естественный иммунный ответ хозяина. Этот класс веществ называется иммуноантибиотиками двойного действия.

Существующие антибиотики нацелены на важнейшие бактериальные функции, включая синтез нуклеиновых кислот и белков, построение клеточной мембраны и метаболические пути. Однако бактерии могут приобретать лекарственную устойчивость, изменяя бактериальную мишень, против которой направлен антибиотик. Использование иммунной системы одновременно с действием антибиотика затрудняет развитие устойчивости у бактерий.

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С помощью компьютерного моделирования из нескольких миллионов коммерчески доступных соединений были выбраны самые сильные ингибиторы IspH.

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Украинские парламентарии приняли в целом законопроект №3615-1, на базе которого будет разрешена продажа лекарственных препаратов посредством интернет-аптек с последующей их доставкой по почте.
  • Весной нынешнего года в Украине на фоне начала эпидемии COVID-19 появилась новая афера, связанная с покупкой лекарственных препаратов. Мошенники стали продавать через интернет так называемую аптечку "Стоп-коронавирус", в которой якобы есть все, что нужно для лечения инфекции.

антибиотики
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