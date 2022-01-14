Ученые нашли новый симптом коронавируса у привитых людей

Назван новый симптом штамма Омикрон у вакцинированных / Фото Reuters

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса у тех, кто был заражен штамом Омикрон, который проявляется лишь у вакцинированных, сообщает Express.

Речь идет о чихании - это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что данный симптом является характерным для привитых людей.

К такому результату пришли специалисты британского центра ZOE. Так, доктор Клэр Стивс заметил, что чихание - симптом, который не наблюдали ранее. По данным исследования, частое чихание может свидетельствовать о положительном результате на COVID-19.

Коронавирус в Украине

Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на утро 13 января 2022 коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 046 жителей страны. В том числе заболели 590 детей и 255 медработников.

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