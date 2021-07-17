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Ученые нашли способ к полному выздоровлению от болезни Альцгеймера

17 июля 2021, 21:47
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Эксперты уменьшили микроглию, для защиты нейронов от скоплений токсичных белков.

Деменция_Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера можно вылечить / Pixabay

Ученые нашли сигнальную молекулу, способную "перепрограммировать" иммунные реакции в головном мозге и таким образом остановить нейродегенерацию - главный признак болезни Альцгеймера, пишет The Harvard Gazette.

Когнитивные функции теряют свою способность при деменции. которая происходит из-за массовой гибели нейронов. Это влечет за собой ложную иммунную реакцию и воспаление нейронов.

Несмотря на то, что при нейродегенеративных процессах в мозге фиксируется большое количество белков - пока не наступит нейронное воспаление человек не чувствует деменцию.

Исследователеи из Гарвардского университета выяснили, что часть астроцитов пытается самостоятельно уменьшить воспалительные процессы. Для этого она высвобождает сигнальную молекулу интерлейкин-3 (IL-3).

"Понимание, что астроциты взаимодействуют с микроглией с помощью IL-3 имеет, важные клинические перспективы для лечения болезни Альцгеймера", – отмечают ученые.

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Исследование показало, что управление IL-3 можно остановить и повернуть назад развитие болезни.

Болезнь Альцгеймера: что это такое

В Википедии сказано, что Болезнь Альцгеймера, также сенильная деменция Альцгеймеровского типа - одна из разновидностей деменции, поражающая около 6 % (одного из 16) людей старше 65 лет. Названа в честь немецкого психиатра и невролога Алоиза Альцгеймера.

Есть разновидности болезни, которые также поражают людей младшего возраста. Поражается "серое вещество" головного мозга, что приводит к потере памяти и прогрессирующему слабоумию. Это нарушение мозговых процессов, не физических функций. Оно обусловлено накоплением β-амилоида (продукта распада белка предшественника амилоида — Amyloid Precursor Protein или сокращенно APP), способного к образованию волоконных структур.

ученые болезнь Альцгеймера
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