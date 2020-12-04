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Ученые нашли способ профилактики рака

4 декабря 2020, 01:37

Израильские ученые отыскали бактерию, которая вызывает сразу несколько видов онкологических заболеваний.

Онкология
Ученые нашли способ профилактики рака / УНИАН

Обычная бактерия Fusobacterium nucleatum, которая обычно обитает у человека в деснах, играет важную роль в распространении некоторых видов онкологии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели под руководством микробиолога доктора Гилада Бахраха из Еврейского университета (Иерусалим). По его словам, лабораторные исследования и данные, полученные у пациентов, показывают, что эта бактерия может перемещаться по крови и инфицировать опухолевые клетки.

Далее, она прикрепляется к молекуле сахара на их поверхности. Там она вызывает ряд сигналов и иммунных ответов, которые приводят к миграции опухолевых клеток. В случае дальнейшего подтверждения работа с F. Nucleatum, говорит Бахрах, может помочь понять то, как микробиом влияет на прогрессирование рака, а также, вероятно, укажет путь к новым подходам к лечению онкологии.

К слову, группа Бахраха обнаружила ДНК F. nucleatum в трети исследованных тканей рака груди человека. Бактерия была наиболее распространена в раковых клетках, которые экспрессировали на поверхностной молекулы сахара.

Профилактика онкологии - что было ранее:

медик Рак онкология
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