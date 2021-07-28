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Ученые научились определять шизофрению по анализу крови

28 июля 2021, 03:52
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О заболевании может говорить уровень специфического белка.

шизофрения
Шизофрению может показать анализ крови / pixaby

Американские и японские исследователи выяснили, что "цитоскелетный белок" CRMP2 может указать на наличие шизофрении. Такую диагностику можно сделать по анализу крови, пишет Naked science.

Отмечается, что активность CRMP2, который находится в головном мозге и экспрессируются в лимфоцитах, влияет на нейронные связи. Также она несбалансированна у людей с шизофренией.

У тех, кто страдает шизофренией, уровень CRMP2 выше. Также выяснено структурные аномалии в дендритах нейронов, что является нарушением, так как они принимают участие в получении импульсов от других нервных клеток.

Кроме этого, показатели активной формы белка были завышенными и не были сбалансированы соответствующим количеством неактивного CRMP2.

Таким образом, шизофрению можно определить, измерив активную форму методом анализа крови.

Чем опасна шизофрения

Шизофрения - это серьезное психиатрическое расстройство, при котором люди искаженно интерпретируют реальность. Оно выражается в сочетании галлюцинаций, бреда, неупорядоченного мышления и поведения, неспособности нормально функционировать.

Страдающие шизофренией, как правило, нуждаются в пожизненном лечении, а ранняя диагностика крайне важна, поскольку позволяет контролировать симптомы до того, как появятся осложнения.

ученые шизофрения
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