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Ученые научились определять, у каких женщин будет смертельно опасная беременность

9 июня 2021, 19:54

Расстройства беременности затрагивают примерно одну из десяти беременных женщин.

Тестнабеременность
Если организм матери не может должным образом адаптироваться к растущему ребенку, это приводит к серьезным последствиям / Pixabay

Новое исследование показало, что женщины, у которых во время беременности разовьются потенциально опасные для жизни расстройства, могут быть выявлены на ранней стадии при проверке уровня гормонов в плаценте.

Расстройства беременности затрагивают примерно одну из десяти беременных женщин. Почти все системы органов материнского тела должны изменить свою функцию во время беременности, чтобы ребенок мог расти.

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Если организм матери не может должным образом адаптироваться к растущему ребенку, это приводит к серьезным и распространенным проблемам, включая ограничение роста плода, чрезмерный рост плода, гестационный диабет и преэклампсию - опасное для жизни высокое кровяное давление у матери.

Многие из этих осложнений приводят к тяжелым родам для женщин с большим количеством медицинского вмешательства и пожизненным проблемам для ребенка, включая диабет, проблемы с сердцем и ожирение, пишет Science Daily.

Расстройства беременности обычно диагностируются во втором или третьем триместре беременности, когда они часто уже оказали серьезное влияние на здоровье матери и ребенка. Современные методы диагностики нарушений беременности недостаточно чувствительны и надежны для выявления всех беременностей, подверженных риску.

Теперь ученые нашли способ проверить уровень гормонов в плаценте, чтобы предсказать, у каких женщин будут серьезные осложнения беременности.

Доктор Аманда Н. Сферруцци-Перри, научный сотрудник Колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета, руководит лабораторией на кафедре физиологии, развития и нейробиологии и является ведущим автором новой статьи, опубликованнойв журнале Nature Communications Biology. .

Доктор Сферруцци-Перри сказал: "Женское тело замечательно, и с момента зачатия в организме беременной женщины необходимо изменить почти каждую систему органов, чтобы плод мог развиваться. Плод также нуждается в питательных веществах и кислороде для роста, чтобы изменить ее метаболизм и сосудистую систему, чтобы она могла их обеспечить.

"Мы знаем, что плацента вызывает многие изменения в организме женщины во время беременности, и наше исследование показало, что гормональные биомаркеры плаценты могут указывать на то, у каких женщин будут осложнения при беременности. Мы обнаружили, что эти биомаркеры обычно присутствуют в первом триместре беременности.

Это очень важный вывод, учитывая, что расстройства беременности затрагивают примерно одну из десяти беременных женщин и часто диагностируются слишком поздно, когда осложнения уже наносят ущерб организму матери и развитию плода.

Плацента - сложный биологический орган. Он образуется и вырастает из оплодотворенной яйцеклетки и прикрепляется к стенке матки. Он позволяет питательным веществам и кислороду поступать от матери к ребенку и удаляет продукты жизнедеятельности плода. Несмотря на свою важность, плацента - это хорошо изученный орган, который, как известно, трудно изучать беременным женщинам. Но его способность функционировать должным образом жизненно важна, поскольку она влияет на исход беременности и здоровье матери и ребенка на протяжении всей жизни.

Плацента развивается во время беременности и связывает развивающегося ребенка с матерью. Она служит легкими, почками, кишечником и печенью для растущего ребенка и переносит кислород и питательные вещества к плоду, выделяя гормоны и удаляя отходы.

Используя модели мышей, исследователи изучили белки, вырабатываемые плацентой, и сравнили их с образцами крови женщин, беременность которых протекала без осложнений, и женщин, у которых развился гестационный диабет. Команда разработала новые методы выделения и изучения эндокринных клеток плаценты мышей, поскольку эти клетки отвечают за секретирование гормонов во время беременности. Они профилировали плаценту, чтобы идентифицировать гормоны, которые секретируются, чтобы создать исчерпывающую карту белков в загадочном органе.

Затем мы сравнили модельную карту гормональных белков плаценты с наборами данных из исследований плаценты человека и исходов беременности, и исследователи обнаружили множество биологических совпадений.

Доктор Сферруцци-Перри сказал: "Мы обнаружили, что около трети идентифицированных нами белков изменились у женщин во время беременности с нарушениями. Используя небольшое исследование, чтобы проверить, будут ли эти плацентарные белки иметь какое-то клиническое значение, мы также обнаружили, что аномальные уровни гормонов присутствовали в крови матери уже в первом триместре - на 12 неделе беременности - у женщин, у которых развился гестационный диабет, осложнение беременности, которое обычно диагностируется на 24–28 неделе.

"Мы также определили несколько специфических факторов транскрипции - белков внутри клетки, которые включают или выключают гены, - которые, вероятно, управляют выработкой плацентарных гормонов, что имеет важное значение для понимания того, как мы можем улучшить исходы беременности".

Ученые выяснили, можно ли обнаружить эти генетические биомаркеры во время беременности, и использовали исследование, в котором отслеживались исходы беременности у женщин в больнице Адденбрука в Кембридже. Они обнаружили, что эти биомаркеры были обнаружены в образцах крови на ранних сроках беременности.

Доктор Клэр Мик, врач-диабетик во время беременности и исследователь в Addenbrooke's, сказала: "Эта форма диабета, вызванная беременностью, вызывает ускоренный рост ребенка и осложнения во время родов. К сожалению, у некоторых женщин уже есть признаки большого ребенка в время постановки диагноза - 28 недель. Этот новый тест может помочь выявить гестационный диабет на ранних сроках беременности, предоставив возможности для предотвращения заболевания или защиты мам и младенцев от наиболее опасных осложнений".

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