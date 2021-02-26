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Ученые назвали два супер продукта, которые останавливают старение

26 февраля 2021, 21:28

Исследования и эксперты советуют включать в пищу больше имбиря и чеснока.

Ученые старение
Исследования и эксперты советуют включать в пищу больше имбиря и чеснока / Replyua.net

Старение - это ухудшение физиологических функций в организме человека, которое связано с несколькими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, неврологические заболевания, рак и другие нарушения обмена веществ.

Сообщалось, что окислительный стресс и воспаление в основном способствуют прогрессированию старения.

Именно здесь появляются продукты, которые могут помочь или помешать этому процессу. Исследования и эксперты советуют включать в пищу больше имбиря и чеснока, чтобы увеличить продолжительность жизни, пишет Express.co.uk.

В исследовании, опубликованном на Sift Deck Research Page, дополнительно изучалась роль чеснока и имбиря в антиоксидантных и противовоспалительных эффектах при старении.

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В исследовании отмечается: "Предыдущие исследования показывают, что чеснок снижает кровяное давление, холестерин, триглицериды и гомоцистеин, повышает иммунитет и снижает окислительный стресс и воспаление, которые связаны с механизмом против старения.

"Научные данные свидетельствуют о том, что и чеснок, и имбирь показали защитное действие против окислительного стресса, истощая ROS и воспаление и продлевая продолжительность жизни. Сообщается, что чеснок и имбирь содержат множество биологически активных соединений, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием".

Чеснок

Были сообщения о доказательствах, указывающих на такие преимущества для здоровья, как омолаживающие и антиоксидантные эффекты чеснока. Было показано, что чеснок предотвращает хронические заболевания, такие как старение, сердечно-сосудистые заболевания, рак и болезнь Альцгеймера.

Было показано, что чеснок предотвращает хронические заболевания, такие как старение, сердечно-сосудистые заболевания, рак и болезнь Альцгеймера.

Кроме того, было продемонстрировано, что чеснок снижает уровень холестерина, триглицеридов и гомоцистеина, а также снижает окислительный стресс и воспаление.

Кроме того, было сообщено, что лечение чесноком снижает кровяное давление, повышает иммунитет, увеличивает количество внутренних антиоксидантов, таких как глутатион, и снимает усталость.

Эксперты в области здравоохранения предполагают, что диета, богатая чесноком, и любые добавки к нему обеспечивают регулярную пользу для здоровья и помогают предотвратить серьезные заболевания и старение.

Здоровье кишечника также играет ключевую роль в предотвращении угроз здоровью и увеличении продолжительности жизни, и новые исследования подчеркивают, что конкретная трава полезна для здоровья кишечника.

Согласно результатам, представленным на научно-исследовательском мероприятии по проблемам старения, организованном компанией Yakult в Токио, Япония, популярное растение улучшает здоровье кишечника и, как следствие, увеличивает продолжительность жизни.

Результаты исследования связывают пользу для здоровья кишечника с большим количеством натуральных волокон, содержащихся в чесноке, который способствует развитию "хороших" бактерий.

Они вытесняют вредные кишечные бактерии, которые, как известно, способствуют всему, от рака и слабоумия до ожирения и психических заболеваний.

Имбирь

Корень имбиря чаще всего используется в домашних условиях от головной боли, тошноты, простуды и рвоты.

Он обладает различными видами жизнедеятельности, такими как антиоксидантное, антимикробное, противовоспалительное и противораковое действие.

Есть некоторые свидетельства того, что имбирь также может подавлять и регулировать некоторые заболевания, такие как нейродегенеративные заболевания, болезни сердца и метаболические нарушения, такие как сахарный диабет и ожирение, а также респираторные расстройства.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучалось влияние имбиря на уровень липидов.

В исследовании было отмечено: "В исследовании приняли участие 45 пациентов в группе лечения и 40 пациентов в группе плацебо. Было значительное снижение триглицеридов, холестерина, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой плотности, уровней до и после исследования отдельно в каждой группе", - продолжили авторы.

"Средние изменения уровней триглицеридов и холестерина в группе имбиря были значительно выше, чем в группе плацебо.

"Среднее снижение уровня ЛПНП и повышение уровня липопротеинов высокой плотности в группе имбиря было выше, чем в группе плацебо, но в группе плацебо уровень ЛПОНП был выше, чем в группе имбиря".

здоровье
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