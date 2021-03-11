Ученые назвали фрукт, который считают лекарством от рака груди

Рак груди - вторая по значимости причина смерти от рака у женщин. / Фото: УНИАН

Рак груди известен как наиболее часто диагностируемый рак и вторая по значимости причина смерти от рака у женщин. Согласно исследованиям, сладкое лакомство, обладающее как антимикробными, так и антиоксидантными свойствами, может помочь вылечить болезнь.

Гравиола (Annona muricata), также называемая сметанным яблоком, - это фруктовое дерево, которое растет в тропических лесах. Люди издавна использовали его плоды, корни, семена и листья для лечения всех видов болезней, включая рак.

Сметанное яблоко содержит более 200 фитохимических веществ, которые, как известно, обладают противораковым действием, сообщает Express.co.uk.

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Современные ученые изучают растение уже 50 лет. Они видят потенциал в гравиоле. Они обнаружили, что она убивает раковые клетки в пробирке и в исследованиях на животных.

Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Chemistry в 1997 году, предполагает, что соединения сметанного яблока, испытанные на клетках рака груди в культуре, были более эффективны, чем химиотерапия в разрушении клеток.

В другом исследовании экстракт листьев гравиолы уменьшал опухоли груди у мышей.

В других исследованиях изучалось влияние экстракта плодов гравиолы на белок, называемый рецептором эпидермального фактора роста (EGFR).

Этот белок находится на поверхности клеток и помогает им расти и делиться.

Некоторые клетки рака груди имеют слишком много EGFR. Клетки растут быстрее, и их сложнее лечить.

Гравиола блокирует рост этих клеток и поэтому может использоваться в качестве альтернативного лечения рака.

Сметанное яблоко, также известное как гравиола или Анона, выращивается в тропических лесах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Там это обычная еда.

Гравиола рекламируется как альтернативное лечение рака, сообщает Cancer Research UK.

Согласно лабораторным исследованиям, экстракты гравиолы могут убивать некоторые типы клеток рака

Сайт здоровья продолжает: "Согласно лабораторным исследованиям, экстракты гравиолы могут убивать некоторые типы клеток рака печени и груди. Эти клетки устойчивы к некоторым химиотерапевтическим препаратам. Более недавнее исследование показало, что экстракт мякоти гравиолы оказывает влияние на клетки рака простаты у мышей. Но исследований на людях не проводилось. Поэтому мы не знаем, может ли он работать в качестве лечения рака или нет".

Как это устроено

По словам WebMD, Анона содержит сотни химических веществ, называемых ацетогенинами (ACG).

Сайт здоровья продолжает: "В лабораторных тестах ACG убивают многие типы раковых клеток, не нанося вреда здоровым. Они могут даже лечить опухоли, которые не подействовали на лекарства от рака. ACG работают по-разному, чтобы убить, заблокировать или иным образом бороться с разными типами рака".

Пути включают:

Смерть клетки. Обычно старые или поврежденные клетки умирают естественным путем - этот процесс называется апоптозом. Раковые клетки часто находят способ избежать этого и выжить. Экстракты листьев гравиолы могут заставить раковые клетки пройти через нормальную гибель клеток.

Блокировать метастазирование. Это также называется распространением рака. Лабораторные исследования показали, что экстракты гравиолы останавливают рост и метастазирование раковых клеток.

Сигналы шифрования. Ячейки получают сообщения изнутри и вне ячейки. Сигнальные пути передают сообщения. Ошибка в одном из этих путей может привести к раку. Гравиола блокирует пути, контролирующие рост и жизненный цикл раковых клеток.

АТФ. Каждая клетка вашего тела использует соединение, называемое аденозинтрифосфатом (АТФ), для получения энергии. Когда гравиола блокирует АТФ в раковых клетках, клетки погибают.

Исследователи обнаружили, что листья сметанного яблока оказывают противораковое действие на линии клеток рака груди.

Исследования также показали, что экстракты сметанного яблока могут помочь в разрушении клеток, устойчивых к определенным химиотерапевтическим препаратам.

Хотя это были многообещающие результаты, исследователи пришли к выводу, что необходимо провести дополнительные исследования.