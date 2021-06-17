Ученые назвали косметику, которая вызывает рак и другие опасные заболевания

Существует также дополнительный риск загрязнения окружающей среды / Pixabay

Новое исследование показало, что более половины популярных косметических средств, продаваемых в США и Канаде, вероятно, содержат высокие уровни токсичных химикатов, называемых полифторалкильными веществами (ПФАС).

Исследователи из Университета Нотр-Дам протестировали более 200 продуктов, включая консилеры, тональные средства, средства для глаз и бровей и средства для губ, и обнаружили доказательства наличия ПФАС примерно в половине (52%) из них, пишет The Daily Mail.

К сожалению, предыдущие исследования связали определенные ПФАС с рядом проблем со здоровьем, включая рак почек, рак яичек, гипертонию, заболевания щитовидной железы, низкий вес при рождении и иммунотоксичность у детей.

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Профессор Грэм Писли, возглавлявший исследование, сказал: "ПФАС - стойкое химическое вещество - попадая в кровоток, оно остается там и накапливается.

"Существует также дополнительный риск загрязнения окружающей среды, связанный с производством и утилизацией этих продуктов, от которого может пострадать гораздо больше людей".

По данным Национального института гигиены окружающей среды, PFAS - это большая, сложная и постоянно расширяющаяся группа промышленных химикатов, которые широко используются для производства различных типов повседневных товаров.

Они объяснили: "Например, они предотвращают прилипание пищи к посуде, делают одежду и ковры устойчивыми к пятнам и создают более эффективную пену для пожаротушения. ПФАС используются в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная, строительная, электронная и военная ".

В ходе исследования команда проверила более 200 косметических средств на фтор - индикатор использования ПФАС в продукте.

Их анализ показал, что 56 процентов тональных кремов и продуктов для глаз, 48 процентов продуктов для губ и 47 процентов туши для ресниц содержат высокий уровень фтора.

В частности, было обнаружено, что продукты, рекламируемые как "долговечные" и "износостойкие", содержат высокие уровни, что неудивительно, по мнению команды, учитывая, что ПФАС часто используются из-за их водостойкости и пленкообразующих свойств.

К сожалению, 29 продуктов были дополнительно протестированы, и было обнаружено, что они содержат до 13 ПФАС, но только в одном из этих продуктов ПФАС указан в качестве ингредиента.

Профессор Писли сказал: "Это красный флаг. Наши измерения указывают на широкое использование ПФАС в этих продуктах, но важно отметить, что полный объем использования фторированных химикатов в косметике трудно оценить из-за отсутствия строгих требований к маркировке в обеих странах".

ПФАС известны как "вечные химические вещества", потому что они не разлагаются естественным путем, а это означает, что они могут загрязнять грунтовые воды на десятилетия.

Помимо косметики, предыдущие исследования выявили химические вещества в посуде с антипригарным покрытием, обработанных тканях и обертках для фаст-фуда.

"Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с размером и масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам потребителей", - сказал профессор Писли.

ПФАС связаны с рядом проблем со здоровьем, включая рак почек, рак яичек, гипертонию, заболевание щитовидной железы, низкий вес при рождении и иммунотоксичность у детей.

Профессор Писли добавил: "Есть индивидуальный риск - это продукты, которые наносятся вокруг глаз и рта с возможностью всасывания через кожу или в слезный канал, а также при возможном вдыхании или проглатывании".