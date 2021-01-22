Ученые назвали "кожные" симптомы коронавируса

Сыпь может быть более характерным признаком коронавируса, чем повышенная температура.
Британские дерматологи перечислили три главных симптома коронавируса, которые запросто могут проявиться на коже, пишет газета Express.
Так, о заражении COVID-19 может свидетельствовать:
- сыпь, похожая на крапивницу, ветрянку или даже волдыри, которые зудят и не проходят несколько недель.
- на COVID-19 могут указывать сухие и "чешуйчатые" губы с мелкими трещинками. Чаще всего такой симптом появляется ближе к выздоровлению.
- самым специфическим проявлением коронавируса на коже является сыпь на руках и ногах по типу обморожения. На пальцах образуются красные или сиреневые болезненные шишки, верхний слой которых может слезать.
"Наши исследования показывают, что сыпь может быть более характерным признаком коронавируса, чем повышенная температура и кашель", – подчеркнула дерматолог Вероник Батай.
Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-мутант более склонен к заражению детей.
- Еще одну мутацию коронавируса, похожую на обнаруженную ранее в Великобритании, зафиксировали в Италии. Новый "итальянский" вариант COVID-19 существует на Апеннинах с августа 2020 года.
Автор: Екатерина Трохимчук