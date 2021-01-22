Ученые назвали "кожные" симптомы коронавируса

Названы "кожные" симптомы коронавируса / Фото Reuters

Британские дерматологи перечислили три главных симптома коронавируса, которые запросто могут проявиться на коже, пишет газета Express.

Так, о заражении COVID-19 может свидетельствовать:

сыпь, похожая на крапивницу, ветрянку или даже волдыри, которые зудят и не проходят несколько недель.

на COVID-19 могут указывать сухие и "чешуйчатые" губы с мелкими трещинками. Чаще всего такой симптом появляется ближе к выздоровлению.

самым специфическим проявлением коронавируса на коже является сыпь на руках и ногах по типу обморожения. На пальцах образуются красные или сиреневые болезненные шишки, верхний слой которых может слезать.

"Наши исследования показывают, что сыпь может быть более характерным признаком коронавируса, чем повышенная температура и кашель", – подчеркнула дерматолог Вероник Батай.

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