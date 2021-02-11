Ученые назвали пять решительных шагов, чтобы избавиться от вредной привычки

Удалите все напоминания о вашей зависимости из дома и на работе./ УНИАН

Поскольку изменить привычку очень сложно, полезно иметь руководство при попытке избавиться от зависимости от наркотиков, алкоголя или навязчивого поведения.

По информации Harvard University, исследования показывают, что следующие шаги могут помочь вам достичь поставленных целей выздоровления. У вас больше шансов на успех, если вы выполните все пять шагов.

1. Установите дату отказа от курения.

Может быть полезно выбрать знаменательную дату, например особое событие, день рождения или годовщину.

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2. Измените свое окружение.

Удалите все напоминания о вашей зависимости из дома и на работе. Например, будьте отдельно от тех, кто побуждает вас быть вовлеченным в объект вашей зависимости (наркотики, алкоголь или поведение). Если вы пытаетесь бросить пить, избавьтесь от алкоголя, открывалок для бутылок, бокалов для вина и штопоров.

Если вы пытаетесь бросить играть, удалите все игральные карты, скретч-билеты или покерные фишки. Кроме того, не позволяйте другим людям использовать или приносить напоминания о связанном с зависимостью веществе или поведении в ваш дом.

3. Отвлекайтесь.

Вместо того чтобы поддаваться побуждению к употреблению, придумайте альтернативные занятия, например, прогуляйтесь или позвоните другу или члену семьи, чтобы поговорить, чтобы вы были заняты, пока желание не пройдет. Будьте готовы иметь дело с вещами, которые вызывают у вас тягу, например, находиться в среде, где их употребляют другие.

4. Просмотрите свои прошлые попытки бросить привычку.

Подумайте, что сработало, а что нет. Подумайте, что могло способствовать рецидиву, и внесите соответствующие изменения.

5. Создайте сеть поддержки.

Поговорите со своей семьей и друзьями и попросите их поддержки. Сообщите им, что вы бросаете курить. Если они используют ваш объект зависимости, попросите их не делать этого на ваших глазах. Если вы покупаете наркотики, вам следует подумать о том, чтобы сообщить своему дилеру, что вы бросаете это.

Кроме того, вы можете подумать о том, чтобы поговорить со своим врачом о наиболее подходящем для вас методе отказа от курения. Могут быть лекарства, которые могут облегчить вам этот процесс и повысить ваши шансы на успех.