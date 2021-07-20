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Ученые назвали самый полезный напиток, который поможет жить дольше

20 июля 2021, 14:01

Хорошее питание действует как буфер против хронических заболеваний.

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Напитки могут повлиять на продолжительность жизни? / Pixabay

Невозможно предугадать ход своей жизни, однако можно уменьшить часть вреда на этом пути. Многие знают, что диета имеет решающее значение для этих усилий, потому что хорошее питание действует как буфер против хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

Но как насчет того, как напитки могут повлиять на продолжительность жизни?

Эксперты и исследования указывают на один из лучших напитков для увеличения продолжительности жизни, пишет Express.co.uk.

В исследовании, опубликованном в журнале Earth Environment Science, изучалось влияние качества питьевой воды на здоровье и долголетие людей.

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Питьевая вода является важным источником поступления микроэлементов в организм человека, - говорится в исследовании.

Он добавил: "Микроэлементы не могут быть произведены самим человеческим организмом, и они должны быть взяты из окружающей среды. Вода - главный источник микроэлементов, необходимых для роста биологических организмов. Состав микроэлементов в воде оказывает значительное влияние на здоровье человека. Изменения в источниках питьевой воды и грунтовых вод могут привести к значительным изменениям риска для здоровья, связанного с микроэлементами".

В исследовании сделан вывод, что высокое качество питьевой воды является важным фактором формирования феномена местного долголетия.

Борется с вирусами

Вода является частью каждой клетки тела, поэтому она необходима для повседневного здоровья.

Когда организм болеет гриппом или другим типом вируса, есть общие симптомы, которые могут привести к обезвоживанию, включая лихорадку, кашель, диарею и рвоту в дополнение к потере аппетита.

Правильная гидратация может помочь клеткам кожи и слизистых оболочек действовать как барьер, предотвращающий попадание бактерий в организм.

Правильная гидратация помогает уменьшить раздражение носа при кашле, чихании и даже при дыхании.

Сильное обезвоживание приводит к сужению кровеносных сосудов в головном мозге, а когда в мозгу недостаточно жидкости, это влияет на память и координацию.

Также известно, что обезвоживание повышает кровяное давление и риск сердечных заболеваний.

Это связано с тем, что сердцу приходится работать тяжелее, когда в крови меньше воды.

"Каждому нужно пить разное количество воды", - сказали диетолог Джульетт Келлоу и диетолог доктор Сара Брюэр.

По их словам, ваши ежедневные потребности зависят от вашего веса, возраста, пола, уровня активности и климата, в котором вы живете.

Но женщинам следует выпивать около двух литров воды каждый день, а мужчинам - два с половиной литра.

В течение обычного дня человек теряет около двух литров воды только из-за дыхания, пота и других функций организма.

Даже во сне мы можем потерять более одного килограмма воды не только за счет потоотделения, но и за счет дыхания. Даже кондиционер сушит наше тело.

Есть ряд доказанных преимуществ употребления большого количества воды для здоровья, включая максимальную физическую работоспособность; оптимизация уровня энергии и настроения; и помощь пищеварению и устранению.

Другие преимущества питьевой воды для здоровья включают:

  • Снижает дневную усталость
  • Улучшает память
  • Питает кожу
  • Необходим для пищеварения
  • Поглощение питательных веществ и химические реакции
  • Вывести токсины из организма
  • Кровообращение
  • Регулирует систему охлаждения вашего тела
здоровье
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