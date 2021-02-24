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Ученые назвали сок, который защищает от Альцгеймера

24 февраля 2021, 19:18

К сожалению, от деменции нет лекарства, но исследования показали, что вы можете снизить риск.

Соки
К сожалению, от деменции нет лекарства, но исследования показали, что вы можете снизить риск. / myfitness.pl

Деменция - это очень дестабилизирующее состояние, которое имеет много разных причин, но имеет некоторые общие симптомы. Общие предупреждающие знаки - потеря памяти и замедление мышления.

К сожалению, от деменции нет лекарства, но исследования показали, что вы можете снизить риск, укрепив защитные силы мозга, сообщает Express.co.uk.

Новый обзор исследований, опубликованный в журнале Frontiers in Neuroscience, показал, что употребление цитрусовых и их сок может улучшить здоровье мозга, особенно в период старения.

Ученые связывают этот эффект с полифенолами, называемыми флавоноидами, которые в природе встречаются в апельсинах, лимонах, лаймах и грейпфрутах.

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Чтобы изучить эту ассоциацию, ученые из Университета Восточной Англии в Норвиче сопоставили сотни исследований, посвященных влиянию флавоноидов цитрусовых на клетки мозга и нервы, а также 10 исследований на людях.

Результаты показали, что полифенолы цитрусовых обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами - оба важны для защиты тканей мозга от повреждений, например, из-за старения или основных заболеваний.

Повреждение мозга и нервных клеток является одним из самых ранних признаков дегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера и возрастное снижение когнитивных функций.

Автор, доктор Дэвид Возур, старший научный сотрудник Норвичской медицинской школы, прокомментировал: "Исследования, проведенные на людях, показывают, что употребление цитрусовых улучшает когнитивные способности и снижает риск дегенеративных заболеваний мозга. Мы видим аналогичные эффекты для цельных фруктов и 100-процентных соков, а также эффективность как у здоровых людей, так и у людей с существующими неврологическими заболеваниями".

Кроме того, исследования на животных показали, что добавление в рацион цитрусовых улучшает дефицит в обучении и памяти, особенно пространственную память, которая помогает нам запоминать, куда мы положили вещи, и память распознавания, которая жизненно важна".

Доктор Кэрри Ракстон из Научного центра фруктовых соков добавила: "Цитрусовые и их соки являются богатым источником витамина С и содержат флавоноиды, такие как гесперидин. Хорошо известно, что они положительно влияют на сосудистую систему и артериальное давление, поэтому интересно, что положительный эффект распространяется и на мозг. Это еще одна причина, чтобы насладиться ежедневным стаканом апельсинового сока".

Другие ключевые советы по снижению риска

Обнадеживающие данные свидетельствуют о том, что регулярные упражнения могут снизить риск развития деменции.

Это полезно для вашего сердца, кровообращения, веса и психического здоровья ", - объясняет Общество Альцгеймера (AS).

Согласно AS, вам может быть полезно начать с небольшого количества активности и постепенно наращивать ее.

"Даже 10 минут за раз хороши для вас, и постарайтесь не сидеть слишком долго".

Чего следует избегать

Помимо увеличения потребления продуктов, питающих мозг, вам также следует избегать определенных продуктов.

По данным British Heart Foundation (BHF), вам следует ограничить потребление:

Жареное или фаст-фуд (реже одного раза в неделю)

Сыр (реже одного раза в неделю)

Красное мясо (менее четырех раз в неделю)

Выпечка и сладости (менее пяти раз в неделю)

Сливочное масло (менее одной столовой ложки в день)

Перечисленные выше продукты содержат насыщенные жиры, которые закупоривают артерии и повышают риск сердечных заболеваний.

Согласно BHF, "западная" диета (с высоким содержанием насыщенных жиров, красного мяса и рафинированных углеводов и с низким содержанием фруктов, овощей и цельнозерновых) была связана с более быстрым ухудшением психического состояния.

здоровье
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