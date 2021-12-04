Ученые назвали сухофрукт, который поможет сбросить лишний вес

Чернослив уменьшает аппетит / ua.depositphotos.com

Ученые из Ливерпульского университета провели исследование, которое показало, что чаще всего зимой много людей набирает лишний вес. Но специалисты говорят, что предотвратить это поможет чернослив.

Именно чернослив помогает лучше контролировать потребление пищи и уменьшает аппетит, пишет Nutrition Bulletin.

Ученые провели 12-недельный тест, в котором приняли участие 2 контрольные группы. Одни ели чернослив и придерживались своей обычной диеты, а другие не ели сушеных слив, а ели, как обычно.

Результаты исследования показали, что чернослив повлиял на аппетит тестировщиков, а именно благодаря ему люди хотели меньше есть.

По словам президента Европейской ассоциации по изучению ожирения Джейсона Халфорда, опыт показал, что сушеные фрукты могут как вызывать сытость, так и включаться в рацион во время контроля веса.

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Кроме того, специалисты исследовали количество веса, которое потерял каждый тестировщик за 12 недель. В частности, те кто ел чернослив, потеряли немного больше веса, чем те, кто его не ел.

Как добавил Халфорд, это первые данные, которые показали такую результативность и отсутствие побочных эффектов у людей.

Чернослив полезен при атеросклерозе, гипертонии, благодаря высокому содержанию солей калия. Обладает мочегонным действием, помогает справиться даже с сильными отеками, улучшает работу почек, способствует выведению шлаков и токсинов из организма.