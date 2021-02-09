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Ученые назвали удивительное преимущество паразитарных инфекций

9 февраля 2021, 10:27

Паразиты и люди имеют долгую историю сосуществования.

врач
Паразиты и люди имеют долгую историю сосуществования. / Фото pixabay.com

В течение столетий эволюции человеческое тело и окружающая его среда адаптировались для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Например, повышенное внимание к гигиене оказалось эффективным в борьбе с паразитами, вызывающими болезни.

Эти изменения имели решающее значение, о чем свидетельствует увеличение продолжительности жизни и снижение заболеваемости в некоторых регионах мира. Однако эти преимущества имеют свои недостатки, сообщает Medical News Today.

Паразиты и люди имеют долгую историю сосуществования. Вероятно, что иммунная функция человека развивалась в связи с паразитарными механизмами.

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Гипотеза "старых друзей" утверждает, что эти паразиты были похожи на старых друзей человеческого тела, которые помогли улучшить толерантность и функции, и что их снижение привело к более высокому распространению аллергических реакций и аутоиммунных состояний.

Это снижение может также способствовать воспалению, которое является хронической формой воспаления, которое ухудшается с возрастом. Воспаление способствует возникновению нескольких возрастных состояний, таких как деменция, рак, остеопороз и болезни сердца.

Одно недавнее исследование показывает, что воспаление также может усугубить симптомы COVID-19.

Брюс Чжан и докторДэвид Гемс из Института здорового старения при Университетском колледже Лондона в Соединенном Королевстве провели обзор существующей литературы, чтобы изучить использование паразитических червей в качестве терапии для обращения вспять состояний, связанных с воспалением. Эта обзорная статья опубликована в журнале eLife.

Авторы сосредоточили свои исследования на особой группе паразитических червей, называемых гельминтами, в которую входят круглые черви, ленточные черви и сосальщики. Эти паразиты живут внутри организмов-хозяев, таких как человеческие тела, и используют свои иммунные реакции, чтобы выжить.

Эти открытия также дают представление о тонкостях иммунных функций человеческого организма.

Воспалительные состояния перед старением

Ученые связывают сокращение гельминтов с множественными воспалительными заболеваниями, которые возникают в более раннем возрасте. К ним относятся астма, экзема, рассеянный склероз (РС), ревматоидный артрит, воспалительное заболевание кишечника и диабет 1 типа.

Текущие данные подтверждают идею о том, что как естественное, так и преднамеренное заражение гельминтами может бороться с этими воспалительными состояниями.

Действительно, в 1976 году исследователь Дж. А. Тертон опубликовал отчет, в котором объяснил, что его инфекция, вызванная анкилостомами, снизила тяжесть его аллергии.

Более недавнее исследование, проведенное Марком Чарабати из Монреальского университета в Канаде, показало, что заражение мышей гельминтами облегчает симптомы рассеянного склероза.

Состояния, связанные с воспалением

Хотя эти данные свидетельствуют о том, что восстановительная гельминтная терапия может лечить воспалительные состояния, предшествующие старению, остается вопрос, может ли она предотвратить состояния, возникающие в пожилом возрасте.

Ключевой характеристикой воспаления является постоянное увеличение провоспалительных белков в крови. Многочисленные эксперименты показали, что заражение гельминтами может подавлять уровни этих провоспалительных белков.

Напротив, применение антигельминтных препаратов, которые могут убить гельминтов, усилило воспалительную реакцию этих белков.

Хотя прямое введение гельминтов может быть полезным, оно также может вызывать нежелательные инфекции. Реальная альтернатива - использовать молекулярные компоненты механизмов гельминтов.

Один эксперимент, который провели Дженни Кроу и другие из Университета Глазго в Великобритании, включил эту концепцию в модель мышей, которые ели высококалорийную диету. В частности, команда ввела белок под названием ES-62, который представляет собой противовоспалительную молекулу, полученную из секреции аскариды.

Они обнаружили, что ES-62 предотвращает как деградацию кишечного барьера, так и увеличение жировой ткани, которые являются механизмами, способствующими воспалению.

Средняя продолжительность жизни мышей также увеличилась на 12%. Это говорит о том, что ES-62 был способен подавлять воспаление и ограничивать ускорение старения, связанное со здоровьем.

Подобные исследования показали эффективность гельминтов и секретируемых гельминтами продуктов в защите от ревматоидного артрита, атеросклероза и диабета 2 типа.

Есть также некоторые свидетельства, указывающие на терапию гельминтами против рака. Несколько исследований на мышах показали, что ленточные черви предотвращают образование опухолей толстой кишки.

Однако важно отметить, что некоторые гельминты также могут вызывать рак. Например, трематодный паразит Schistosoma haematobium может вызвать рак мочевого пузыря.

Хотя эти исследования не подтверждают, что гельминты могут непосредственно уменьшать воспаление, они все же показывают способность гельминтов защищать от процессов, которые в конечном итоге приводят к этому.

Расширение будущих исследований

Чжан и доктор Гемс поднимают важные вопросы относительно исследований в области терапии гельминтов. К ним относятся: "В каком возрасте лучше всего применять такую ​​терапию для уменьшения воспаления?" Будет ли гельминтотерапия действовать только в профилактических целях (типично для лечения против старения) или она может обратить вспять существующие симптомы болезни? "

Они также заявляют о необходимости понимания путей, которые формируют противовоспалительные свойства.

По словам Гемса: "После успехов прошлого века в устранении вреда, вызываемого гельминтозными инфекциями, сейчас время кажется благоприятным для дальнейшего изучения их возможных преимуществ, особенно для нашего стареющего населения - как бы странно это ни звучало".

здоровье
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