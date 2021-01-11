Ученые обнаружили белок, который не пропускает коронавирус

На основе знаний об особенностях взаимодействия вируса с ACE2 исследователи надеются создать лекарства.
Ученые из Британии обнаружили "короткую" форму белка ACE2, который может способствовать разработке новых лекарств от коронавируса. Обычно с помощью этого белка COVID-19 проникает в организм человека, однако его новую версию он не может использовать для этого, сказано в исследовании, опубликованном в журнале Nature Genetics.
На основе знаний об особенностях взаимодействия вируса с ACE2 исследователи надеются создать лекарства. Однако это не так просто, поскольку структура человеческого белка очень большая и сложная.
Профессор Саутгемптонского университета Джейн Лукас вместе с коллегами изучала структуру белка в тканях организма человека, которые поражает коронавирус. Необычную его разновидность нашли в слизистой оболочке носа. Она оказалась в два раза короче обычной версии, а внутри ученые не нашли сегмента, к которому прикрепляется вирус.
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"Изначально мы обрадовались, что просто нашли новую форму ACE2. Но узнав, что она может мешать распространению коронавируса не только там, где он проникает в организм человека, но и в других областях дыхательных путей, мы заинтересовались находкой еще больше", – пояснила Лукас.
Также опыты показали, что клетки слизистой носа начинают вырабатывать подобные молекулы в ответ на появление интерферонов – противовирусных сигнальных молекул. Они начинают производить их после начала простуды, однако на коронавирус реагируют иначе. Таким образом соответственно, скорость распространения SARS-CoV-2 по органам дыхания можно резко уменьшить, если удастся заставить клетки слизистой производить укороченный белок ACE2, а не его полную форму.
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