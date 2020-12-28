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Ученые "обвинили" картофель в опасном состоянии для здоровья

28 декабря 2020, 13:05

Риск высокого кровяного давления (гипертонии) был на 11 процентов выше.

Давление
Риск высокого кровяного давления (гипертонии) был на 11 процентов выше / Клиника современной медицины

Высокое кровяное давление - распространенное состояние, при котором сила давления крови на стенки артерий постоянно слишком высока. Это давление постепенно заставляет ваши артерии затвердевать и сужаться, а это означает, что сердцу приходится больше работать, чтобы перекачивать кровь по телу. Этот механизм может повысить риск сердечного приступа.

И поедание картофеля может значительно ухудшить состояние. Исследователи из Гарвардской медицинской школы изучили более 187000 мужчин и женщин в трех крупных исследованиях.

В нем сравнивали людей, у которых в месяц было меньше одной порции печеного, пюре или вареного картофеля, чипсов или картофеля фри, и людей, которые ели четыре или более порций в неделю.

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Они обнаружили, что риск высокого кровяного давления (гипертонии) был на 11 процентов выше, если участники ели четыре или более порций печеного, вареного или пюре в неделю. Картофель имеет более высокий гликемический индекс по сравнению с другими овощами.

Это может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови.

Гликемический индекс показывает, как углеводы повышают уровень сахара в крови.

Это не обязательно означает, что картофель вызывает повышенное кровяное давление, это означает только то, что он связан с повышенным риском. "Употребление четырех или более порций картофеля в неделю связано со значительно повышенным риском гипертонии", - сказала доктор Сара Брюэр.

Свекла - один из лучших продуктов для снижения кровяного давления из-за высокого содержания нитратов. Варите свеклу целиком в кожуре, чтобы не потерять ее лечебные свойства в воде для приготовления пищи.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что симптомы имеют тенденцию проявляться только при чрезвычайно высоком кровяном давлении.

Наиболее распространенные симптомы высокого кровяного давления включают стук в груди, обнаружение крови в моче и сильные головные боли.

Очень важно, чтобы все взрослые старше 40 лет проверяли свое кровяное давление не реже одного раза в пять лет.

Простые изменения образа жизни могут помочь снизить высокое кровяное давление, хотя некоторым людям также может потребоваться принимать лекарства.

Одно из самых важных изменений в образе жизни, которое вы можете сразу же осуществить, - это уменьшить потребление соли.

Как предупреждает Британский фонд сердца (BHF), чем больше соли вы едите, тем выше ваше кровяное давление.

Взрослые должны съедать менее шести граммов соли каждый день - это примерно одна чайная ложка, говорит BHF.

здоровье здоровый образ жизни
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