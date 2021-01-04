Ученые объяснили, как связаны лысина и мужская сексуальность / Assiette

Большинство представителей сильного пола, заметив у себя выпадение волос, сильно переживают и начинают бороться с этой проблемой. Даром, что множество женщин считают лысых сексуальными.

Портал Рубежи здоровья опросил экспертов и те рассказали, отчего мужчины лысеют. В первую очередь у них это связано с наследственностью. Также определенную роль играют мужские гормоны – андрогены.

Новые исследования подтвердили эту теорию. Причем облысение может начаться даже в подростковом возрасте. Но гораздо чаще встречается у взрослых мужчин. Причем вероятность появления лысины возрастает с годами.

В целом причины облысения у мужчин могут быть самыми разными. Больше всего ‒ генетическая предрасположенность и гормоны: мужчины, у которых отец и дед (что интересно – в первую очередь по материнской линии) были лысыми, гораздо более сильно рискуют лишиться волос на голове под воздействием андрогенов.

Также широко распространено заблуждение, что лысые мужчины более сексуальны благодаря повышенному содержанию тестостерона. Но, говорят ученые, облысение происходит не из-за повышенного содержания андрогенов, а из-за реакции организма на них. Активная форма тестостерона, когда проникает в клетки волосяных фолликулов, вызывает их истончение. Соответственно, волосы выпадают, а со временем и вовсе перестают расти.

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