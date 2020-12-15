Ученые объяснили, какая диета поможет справиться с высоким давлением

Диета, которая поможет справиться с высокими давлением/ УНИАН

Если соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жиров с сахаром, то снижается риск развития некоторых заболеваний (в первую очередь ‒ гипертонии).

К такому выводу пришел коллектив исследователей из Университета Рединга (Великобритания). Согласно их исследованию, флаванолы (химическое соединение, которых больше всего в яблоках, ягодах, какао и чае) помогают людям с диагностированной гипертонией.

Британские ученые изучили диеты более 25 тысячи человек. Они исследовали влияние пищи на их кровяное давление. В работе использовались биомаркеры (в диапазоне от частоты пульса до химических веществ в моче или крови, которые указывают на состояние здоровья человека) для объективного измерения наличия флаванолов.

Исследователи обнаружили ряд вещей, в том числе диетическое питание и метаболизм человека. Команда обнаружила, что у тех волонтеров, которые ели больше продуктов с флаванолами, было гораздо более низкое кровяное давление, чем у тех, кто такие продукты не ел.

Связь между пищей, которая богата на флаванолы, и более низким артериальным давлением, утверждают ученые, аналогична той связи, которая наблюдалась у людей на средиземноморской диете (диета с низким содержанием красного мяса, сахара и насыщенных жиров и с высоким содержанием овощей, морепродуктов, орехов и другой здоровой пищи).

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